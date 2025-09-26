"Уряд не повинен дотримуватися вказівок США": Орбан сказав Трампу, що Угорщина не планує припиняти закупівлі нафти РФ
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкрито відмовив президенту США Дональду Трампу в його заклику припинити купувати російську нафту, сказавши, що це зруйнує економіку Будапешта
Про це пише Bloomberg.
Трамп і Орбан провели телефонну розмову після заяви голови Білого дому щодо нафти РФ. Після цього угорський премʼєр заявив журналістам, що відмова від закупівель у Москви нібито зруйнує економіку держави, оскільки вона не має виходу до моря.
"Нам не потрібно приймати аргументи один одного. Нам просто потрібно чітко говорити про наші інтереси і слухати один одного як друзів, тоді кожен робить те, що хоче", – сказав Орбан про розмову з Трампом.
Окрім того, він наголосив, що уряд братиме до уваги власні інтереси щодо закупівлі енергоносіїв у РФ та "не повинен приймати вказівки адміністрації США стосовно цього".
За його словами, відмова від трубопровідних поставок нафти і газу нібито призведе до падіння угорської економіки на 4%.
- Трамп на Генасамблеї ООН 23 вересня оголосив про готовність запровадити проти РФ мита, якщо та не піде на угоду щодо завершення війни проти України. Він також згадав, що європейські країни купують російські нафту та газ.
- Тоді ж міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не відмовиться від закупівлі нафти в Росії, навіть якщо про це попросить лідер США Дональд Трамп.
