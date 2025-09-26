"Уряд не повинен дотримуватися вказівок США": Орбан сказав Трампу, що Угорщина не планує припиняти закупівлі нафти РФ

Про це пише Bloomberg.

Трамп і Орбан провели телефонну розмову після заяви голови Білого дому щодо нафти РФ. Після цього угорський премʼєр заявив журналістам, що відмова від закупівель у Москви нібито зруйнує економіку держави, оскільки вона не має виходу до моря.

"Нам не потрібно приймати аргументи один одного. Нам просто потрібно чітко говорити про наші інтереси і слухати один одного як друзів, тоді кожен робить те, що хоче", – сказав Орбан про розмову з Трампом.

Окрім того, він наголосив, що уряд братиме до уваги власні інтереси щодо закупівлі енергоносіїв у РФ та "не повинен приймати вказівки адміністрації США стосовно цього".

За його словами, відмова від трубопровідних поставок нафти і газу нібито призведе до падіння угорської економіки на 4%.