Про це він оголосив у своїй промові на Генасамблеї ООН.

"Навіть країни НАТО досі не відмовилися від енергоносіїв РФ. Вони фінансують війну проти самих себе. Якщо РФ не погодитися на угоду – США готові запровадити потужні мита, але, аби вони були ефективні, європейським країнам доведеться доєднатися до нас і запровадити такі ж заходи… Ви купуєте нафту та газ у Росії, одночасно борючись з РФ. Я подумав, що це дуже соромно", – заявив Трамп.

Він сказав, що хоче зупинити вбивства в Україні. Американський лідер також повторив, що вважав цю війну найлегшою для врегулювання, через його "хороші відносини із президентом Путіним".

"Але ви знаєте, на війні ніколи невідомо, що станеться. Завжди багато сюрпризів… Усі думали, що Росія виграє цю війну за 3 дні, але цього не сталося, мало відбутися це дуже швидко. Росії це не вдалося, і тепер вона дуже погано виглядає... Це мало зайняти менше тижня, але зараз вона (війна) триває вже понад 3 роки", – додав Трамп.