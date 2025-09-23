Україна в ООН запропонувала інтегрувати ППО та разом збивати російські цілі, — Сибіга

Про це Міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у facebook.

Минув перший день сегмента високого рівня Генасамблеї ООН. Як зазначив голова МЗС, він відбувся під знаком значущості досвіду України для світу.

"Потребуємо всіх голосів з усіх континентів та регіонів світу задля досягнення цієї мети. Всі голоси важливі, до всіх потрібно знаходити правильні підходи та переконувати, що ця війна — не лише про Україну. Вона про спільні принципи, для яких немає географічних відстаней. Тому ми однаково цікаві та важливі як для Карибського басейну, так і для Нової Зеландії, Близького Сходу та Європи", - заявив Сибіга.

Як звернув увагу міністр, переговори та виступи першого дня тижня високого рівня продемонстрували ще одну цікаву тенденцію.

"Україна не просто закликає світову спільноту до допомоги в подоланні російської агресії. Ми готові ділитися своїм досвідом, уроками стійкості та унікальними технологіями задля посилення наших партнерів. І ця наша додана вартість надзвичайно цікавить іноземні держави від Карибського басейну до Нової Зеландії", - наголосив голова МЗС.

Він уточнив, що йдеться про безпілотні технології, морські та підводні дрони, досвід децентралізації енергосистеми та її управління в умовах безпрецедентної кризи, досвід захисту від комбінованих повітряних атак у понад півтисячі дронів і ракет.

"На міністерській зустрічі Асоціації Карибських Держав йшлося про шлях до миру, антарктичні дослідження, морські дрони та продовольчу безпеку. Говорили про українські технології і на зустрічах з колегами з Оману та Нової Зеландії, міністерському засіданні, присвяченому енергетичній стійкості України, переговорах зі швейцарським колегою та керівництвом Продовольчої Програми ООН. Подібний лейтмотив звучав і у виступі на Радбезі ООН, присвяченому порушенню Росією повітряного простору Естонії", - зазначив Сибіга.

Він повідомив, що Україна пропонує дуже конкретні рішення, засновані на нашому досвіді.

"Пропонує інтегрувати протиповітряну оборону та разом збивати російські цілі. Пропонує позбуватися ілюзій. Пропонує ділитися досвідом, якого не має жодна інша країна в світі. Нагадує, що саме з гібридних провокацій починалася російська агресія проти України. Застерігає, що не можна проявляти слабкість чи чекати, що російська загроза зникне сама собою. Потрібно діяти вже сьогодні, і діяти сильно та спільно", - підкреслив міністр.

Він зауважив, що наразі голос України — це "голос досвіду та конкретних рішень для підтримання міжнародного миру та безпеки".

"Голос здорового глузду, який знає, що умиротворення не зупиняє ескалацію. Лише сила та тиск на агресора здатні стабілізувати регіон і запобігти подальшим провокаціям. Нова роль нашої держави відчувається всюди, як і нове ставлення до нас", - додав Сибіга.

Голова МЗС відвідав неформальну зустріч, участь у якій взяли понад 50 лідерів і міністрів закордонних справ.

Мабуть, лише на тижні високого рівня ГА ООН випадають такі нагоди мобілізувати світ на підтримку України та досягнення миру. І ми використовуємо їх по максимуму", - підсумував він.

