Угорщина не відмовиться купувати російську нафту, навіть якщо про це попросить Трамп, - Сіярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не відмовиться від закупівлі нафти в Росії, навіть якщо про це попросить лідер США Дональд Трамп
Про це пише Bloomberg.
Такі слова Сіярто обґрунтував тим, що Угорщина не має виходу до моря, тому держава не припинить купувати російську нафту.
"Ми нація, що не має виходу до моря. Було б чудово, якби у нас був доступ до моря, ми могли б побудувати нафтопереробний завод або термінал СПГ на узбережжі, і ми могли б задіяти весь світовий ринок. Але це не так", – сказав він.
Трамп на Генасамблеї ООН 23 вересня оголосив про готовність запровадити проти РФ мита, якщо та не піде на угоду щодо завершення війни проти України. Він також згадав, що європейські країни купують російські нафту та газ.
