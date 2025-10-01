У Орбана зникло відчуття, що його може хтось стримувати, - експертка Шимкевич

Таку думку в етері Еспресо висловила експертка Аналітичного центру балканських досліджень Катерина Шимкевич.

"Всі ці заяви премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан робить тільки через те, що в нього зникло відчуття того, що його хтось може стримувати. Тобто, загальна ситуація у ЄС, психологічний тиск, який Росія чинить на країни Європи дозволяють Віктору Орбану поводитись набагато нахабніше, ніж він себе поводив до вересня цього року. відповідно він робить такі заяви, вільне трактування суверенітету України, відкрито говорить, що це угорські дрони залітають до України. Втім, міністр МЗС Угорщини говорить і пише про те, що це не угорські дрони. Тому, Орбан просто зірвався з ланцюжка, бо його ніхто не стримує. Потрібно, щоб ЄС чітко дав червоні маркери Орбану, що перейшов всі межі й це потрібно закінчувати", - розповіла Шимкевич.

Експертка розповіла, що Угорщина сьогодні перебуває у глибокій економічній та соціальній кризі. Втім, через контроль влади більшості ЗМІ, ця інформація майже не доступна угорцям.

"Проти Угорщини були застосовані санкції. ЄС позбавляв Угорщину фінансування на досить важливі проєкти. На мою думку, потрібно посилювати позитивну пропаганду у бік угорського населення, адже, Орбан розповідає угорцям, що країна розвивається і в них все добре. Насправді Угорщина знаходиться у глибокій суспільній та економічній кризі. Там постійно зростає інфляція. Сам Віктор Орбан і його оточення погрузли в корупційних скандал. Втім, через те, що влада й сам Орбан контролюють величезний сегмент медіа для багатьох угорців, які підтримують Україну, доходить фрагментарно, або взагалі не доходить", - додала вона.