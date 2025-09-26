"Зеленський починає божеволіти і навіть бачить привидів": Сіярто відреагував на заяву про угорські дрони в Україні

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Президент Володимир Зеленський починає божеволіти від антиугорських настроїв. Тепер він навіть бачить привидів", - наголосив він.

В іншому дописі Сіярто звинуватив Україну в проведенні антиугорської політики, що триває вже 10 років.

Він звинуватив Україну в нібито утисках угорської громади на Закарпатті, побитті угорців "до смерті в рамках насильницького призову", атаках на нафтопровід, а також у звільненні з посад угорських військових керівників.

"І це ті, хто очікує, що ми підтримаємо їх вступ до Європейського Союзу... Ви ж не думаєте серйозно", - підсумував угорський міністр.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував реакцію глави угорського зовнішньополітичного відомства, зазначивши, що Україна почала "бачити багато речей, включаючи лицемірство і моральну деградацію" уряду Угорщини.

"Ми починаємо бачити багато речей, Петере, включаючи лицемірство і моральну деградацію вашого уряду, відкриту і приховану роботу проти України та решти Європи, служіння Кремлю як лакею. Жодні ваші нападки на нашого президента не змінять того, що бачимо ми — і всі інші", - зазначив він.