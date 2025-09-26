Повітряний простір України порушили ймовірно угорські дрони, – Зеленський
У пʼятницю, 26 вересня, президент Володимир Зеленський повідомив, що дрони порушили повітряний простір України, ймовірно це БПЛА з Угорщини
Заяву Володимир Зеленський зробив після військової наради.
"Головком доповів і щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні. Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту", - йдеться у повідомленні.
На зустрічі були присутні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, міністр оборони України Денис Шмигаль, профільний заступник керівника ОП Павло Паліса.
Під час наради обговорили й ситуацію на фронті.
"Особлива увага – Добропільській контрнаступальній операції. Станом на сьогоднішній ранок від початку операції вже звільнено 168,8 км² території та ще 187,7 км² зачищені від російських диверсійних груп. Загальні втрати росіян тільки в межах цієї нашої операції вже майже 3 тисячі осіб, і більшість – це безповоротні втрати. Триває й поповнення обмінного фонду для України. Дякую всім нашим підрозділам, які залучені до проведення операції", - пише Зеленський.
- 24 вересня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не відмовиться від закупівлі нафти в Росії, навіть якщо про це попросить лідер США Дональд Трамп.
