Орбан поскаржився на "переслідування" з боку Зеленського

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно розвалилася без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати!" - заявив Орбан.

Hungary is a member of NATO and the EU. Ukraine would have collapsed long ago without the support of these two organisations. President @ZelenskyyUa , with all due respect, stop harassing us! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 27, 2025

Що передувало

У пʼятницю, 26 вересня, президент Володимир Зеленський повідомив, що дрони порушили повітряний простір України. Ймовірно це БПЛА з Угорщини.

Не виключається спроба РФ через Угорщину дізнатися розташування важливих об'єктів в межах Закарпаття.

На це міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто відреагував звинуваченням президента Володимира Зеленського у тому, що український лідер "починає божеволіти" та "бачить привидів".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оприлюднив траєкторію руху угорського безпілотника-розвідника повітряним простором Закарпаття у п'ятницю, 26 вересня 2025 року.