Орбан поскаржився на "переслідування" з боку Зеленського
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився на нібито переслідування з боку президента України Володимира Зеленського на тлі погіршення відносин між країнами після інциденту з угорськими дронами в повітряному просторі України
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно розвалилася без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати!" - заявив Орбан.
Що передувало
У пʼятницю, 26 вересня, президент Володимир Зеленський повідомив, що дрони порушили повітряний простір України. Ймовірно це БПЛА з Угорщини.
Не виключається спроба РФ через Угорщину дізнатися розташування важливих об'єктів в межах Закарпаття.
На це міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто відреагував звинуваченням президента Володимира Зеленського у тому, що український лідер "починає божеволіти" та "бачить привидів".
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оприлюднив траєкторію руху угорського безпілотника-розвідника повітряним простором Закарпаття у п'ятницю, 26 вересня 2025 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.21 Купівля 41.21Продаж 41.68
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе