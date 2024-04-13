Україна домовляється з Польщею, Румунією та Іспанією щодо передачі систем ППО, - FT

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Європейські країни кажуть, що не планують надсилати додаткові системи в Україну, стверджуючи, що їм потрібно зберегти власні оборонні можливості.

"Їм потрібно всього сім. Але це складно", - сказали у джерелі.

Зазначається, що Німеччина передала Україні дві системи Patriot, проте цього тижня дала зрозуміти, що більше не надаватиме: "Поки що ми не зможемо запропонувати більше жодних систем".

Про відсутність можливості передати Україні ЗРК Patriot також заявив президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, країна тільки-но починає створювати власну систему протиракетної оборони.

"Вимоги України привернули увагу до стратегічних мінімальних рівнів обороноздатності, а також до того, чи вирішать європейські держави НАТО опуститися нижче встановленого ними мінімального рівня, необхідного для захисту своїх держав, щоб відправити обладнання в Україну", - йдеться у повідомленні.