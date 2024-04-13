Україна домовляється з Польщею, Румунією та Іспанією щодо передачі систем ППО, - FT
Київ лобіює відправлення в Україну систем Patriot із Польщі, Румунії та Іспанії. Європейські країни відкидають заклики посилити ППО в Україні
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.
Європейські країни кажуть, що не планують надсилати додаткові системи в Україну, стверджуючи, що їм потрібно зберегти власні оборонні можливості.
"Їм потрібно всього сім. Але це складно", - сказали у джерелі.
Зазначається, що Німеччина передала Україні дві системи Patriot, проте цього тижня дала зрозуміти, що більше не надаватиме: "Поки що ми не зможемо запропонувати більше жодних систем".
Про відсутність можливості передати Україні ЗРК Patriot також заявив президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, країна тільки-но починає створювати власну систему протиракетної оборони.
"Вимоги України привернули увагу до стратегічних мінімальних рівнів обороноздатності, а також до того, чи вирішать європейські держави НАТО опуститися нижче встановленого ними мінімального рівня, необхідного для захисту своїх держав, щоб відправити обладнання в Україну", - йдеться у повідомленні.
- Інститут вивчення війни припускає, що надання Україні західних засобів протиповітряної оборони стане критично важливим елементом здатності України відстояти свою оборонну промисловість.
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