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Україні потрібні системи ППО, щоб захистити свою оборонну промисловість, - ISW

13 квітня, 2024 субота
06:00
Війна з Росією пускова установка ЗРК Patriot

Надання Україні західних засобів протиповітряної оборони стане критично важливим елементом здатності України відстояти свою оборонну промисловість

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Українські посадовці висловлювали наміри розширити ОПК України всередині країни та за кордоном з початку повномасштабного вторгнення Росії.

ISW оцінює, що розвиток оборонно-промислової бази з часом може дозволити Україні підтримувати свою оборону проти Росії та задовольняти довгострокові потреби національної безпеки зі значним скороченням іноземної військової допомоги. Але зараз для цього потрібна протиповітряна оборона Заходу.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що надання Україні західних засобів протиповітряної оборони стане критично важливим елементом здатності України відстояти свою оборонну промисловість, що, своєю чергою, зменшить залежність України від західної допомоги і особливо допомоги США Україні в довгостроковій перспективі.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно підкреслив, що Україна не може пом'якшити проблему відсутності достатньої кількості систем протиповітряної оборони і що лише системи протиповітряної оборони, надані Заходом, а саме системи Patriot, дозволять Україні захистити Україну від посиленої ударної кампанії з боку Росії.

ISW продовжує оцінювати, що США не потрібно буде надсилати Україні великі пакети допомоги у сфері безпеки до нескінченності, якщо Україна зможе достатньо розширити свій оборонно-промисловий потенціал. Але надання систем ППО і ракет Україні має вирішальне значення для здатності України захистити свою енергетичну інфраструктуру і свою оборонну промисловість від російських ударів.

  • Дмитро Кулеба 4 квітня у Брюсселі заявив, що Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони Patriot для Києва. Його німецька колега Анналена Бербок закликала терміново шукати системи ППО для України у третіх країнах, оскільки "запаси Patriot у Німеччині спустошені".
  • 11 квітня очільник МЗС України повідомив, що держава знайшла у світі понад 100 доступних Patriot і прагне якомога швидше отримати хоча б 7 таких систем, щоб захистити міста, які найбільше потерпають від російських атак.
  • 12 квітня стало відомо, що Україна домовляється про отримання двох батарей Patriot та однієї Samp-T.

Теги:
ППО
допомога Україні
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