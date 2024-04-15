Україна і Словаччина підписали меморандум про поглиблення співпраці в атомній галузі

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що цей документ передбачає зміцнення співпраці в галузі ядерної енергетики, розвитку малих модульних реакторів, зокрема обмін досвідом експлуатації ядерних установок і диверсифікації палива.

"Сторони домовилися про співпрацю для інвестиційної діяльності в енергетичному секторі та експлуатації енергетичних систем обох країн, зокрема з урахуванням досвіду України у використанні альтернативного ядерного палива на атомних електростанціях", - йдеться у повідомленні.

Також під час міжурядових консультацій України та Словаччини члени делегацій обговорили спільні кроки в атомно-промисловому комплексі, диверсифікації транспортування нафти та природного газу, а також синхронізації ринкових умов і продуктів для збільшення ліквідності ринку газу та електричної енергії. Це основа Східноєвропейського енергетичного хабу.

Зокрема, заступник Міністра енергетики України Микола Колісник та Міністр економіки Словаччини Деніса Сакова обговорили збільшення потужності міждержавних інтерконекторів та розвиток проєктів спільного інтересу для максимальної синхронізації ринків, що є передумовою підвищення регіональної енергетичної безпеки.