"Україна може й надалі покладатися на Німеччину": до Києва прибув міністр фінансів та віцеканцлер ФРН Ларс Клінгбайль
У понеділок, 25 серпня, до Києва з неоголошеним візитом прибув міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль. Він заявив, що президент Росії Володимир Путін повинен усвідомлювати, що підтримка України з боку Німеччини не послабшає
Про це пише Reutres.
"Путін не повинен мати ілюзій, що підтримка Німеччини Україні може зникнути, — наголосив Клінгбейлб. - Навпаки: ми залишаємося другим за величиною партнером України у світі та найбільшим в Європі. Україна може і надалі покладатися на Німеччину".
Міністр закликав Росію проявити реальну зацікавленість у мирному процесі та підкреслив, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на швидкому закінченні війни, а Київ і його союзники побоюються, що він може спробувати нав'язати угоду на умовах Росії.
Клінгбейл заявив, що Україна повинна брати участь у переговорах, а для досягнення тривалого миру необхідне припинення вогню та надійні гарантії безпеки.
"З цією метою ми тісно координуємо наші дії на міжнародному рівні", – підкреслив він.
За даними німецького уряду, з початку повномасштабного вторгнення Берлін надав Україні понад 50 млрд євро допомоги.
- Минулого тижня голова комітету Бундестагу з оборони Томас Ревекамп зазначив, що європейці та українці мали негативний досвід взаємодії з російською стороною, тому необхідне ефективне військове стримування.
