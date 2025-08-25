Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ "Україна може й надалі покладатися на Німеччину": до Києва прибув міністр фінансів та віцеканцлер ФРН Ларс Клінгбайль

"Україна може й надалі покладатися на Німеччину": до Києва прибув міністр фінансів та віцеканцлер ФРН Ларс Клінгбайль

Марія Науменко
25 серпня, 2025 понедiлок
09:42
Світ Ларс Клінгбайль

У понеділок, 25 серпня, до Києва з неоголошеним візитом прибув міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль. Він заявив, що президент Росії Володимир Путін повинен усвідомлювати, що підтримка України з боку Німеччини не послабшає

Зміст

Про це пише Reutres.

"Путін не повинен мати ілюзій, що підтримка Німеччини Україні може зникнути, — наголосив Клінгбейлб. - Навпаки: ми залишаємося другим за величиною партнером України у світі та найбільшим в Європі. Україна може і надалі покладатися на Німеччину".

Міністр закликав Росію проявити реальну зацікавленість у мирному процесі та підкреслив, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на швидкому закінченні війни, а Київ і його союзники побоюються, що він може спробувати нав'язати угоду на умовах Росії.

Клінгбейл заявив, що Україна повинна брати участь у переговорах, а для досягнення тривалого миру необхідне припинення вогню та надійні гарантії безпеки.

"З цією метою ми тісно координуємо наші дії на міжнародному рівні", – підкреслив він.

За даними німецького уряду, з початку повномасштабного вторгнення Берлін надав Україні понад 50 млрд євро допомоги.

  • Минулого тижня голова комітету Бундестагу з оборони Томас Ревекамп зазначив, що європейці та українці мали негативний досвід взаємодії з російською стороною, тому необхідне ефективне військове стримування.
10:02
OPINION
Про зневагу до військових у тилу
10:00
Ексклюзив
Нам не треба забувати - це наша війна, не Америки, - офіцер ЗСУ Матяш
09:50
Огляд
світ, міжнародний огляд
Залужний вичікує у Лондоні, а союз РФ, Китаю та Індії не триватиме довго. Акценти світових ЗМІ 25 серпня
09:30
Ексклюзив
Волинська трагедія, Польща
Неможливо будувати майбутнє на трагедії, - історик Алфьоров про україно-польські відносини
09:21
Ексклюзив
Юрій Федоренко
Росіяни мали принципову задачу взяти Куп'янськ до Дня Незалежності України, але не вдалося, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
09:19
На Київщині 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку з батькової рушниці
08:43
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними дронами в ніч на 25 серпня: частину Сумщини знеструмлено
08:30
Ексклюзив
Євген Нищук
Я повертаю певний борг перед постатями, які важливі для нашого театру, - Нищук
08:23
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 76 зі 104 ворожих безпілотників
08:14
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулось 159 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:04
Зірка серіалу "Клан Сопрано" Джеррі Адлер помер у віці 96 років
08:03
OPINION
Бажання Трампа "вийти з України" зумовлене майбутньою Стратегією національної оборони
08:00
Ексклюзив
Україна Польща
Росія боїться союзу Польщі та України, - історик Алфьоров
07:34
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила танк, 48 артсистем та 870 військових
07:06
росія прапор занепад
У РФ заявили, що хочуть оновити ядерну програму на тлі "колосальних загроз" з боку Заходу
07:03
Огляд
Десятки тисяч уже на фронті: що таке гвинтівка Sich, якою в українському війську замінюють "калаші"
06:46
Південна Корея
Південна Корея висловила намір нормалізувати відносини з Китаєм та посилити економічні зв'язки після років напруженості
06:30
Дональд Трамп
Трамп закликав позбавити ліцензії телеканали ABC та NBC, які його критикують
00:31
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс: американських солдат в Україні не буде, а для гарантій безпеки спершу має завершитися війна
2025, неділя
24 серпня
23:39
Ексклюзив
Віталій Портников
Війна в Україні може стати "матір'ю" всіх війн далі, - Портников
23:38
Ексклюзив
Алфьоров: Ідентичність - це безумовні рефлекси
23:35
Оновлено
Центральний дитячий магазин на Луб'янській площі у Москві
У дитячому супермаркеті поруч зі штабквартирою ФСБ на Луб'янці у Москві стався вибух: серед постраждалих - офіцер спецслужб
22:55
Третій корпус та бійці підрозділу ГУР "Артан" звільнили Новомихайлівку на Донеччині (24.08.2025)
Третій корпус та бійці підрозділу ГУР "Артан" звільнили Новомихайлівку на Донеччині
22:53
Ексклюзив
Це геноцид не проти держави України, а проти державності, - історик Алфьоров
22:23
Ізраїль вдарив по столиці Ємену, місту Caна (24.08.2025)
Ізраїль вдарив по президентському палацу, сховищу палива та електростанціях у столиці Ємену
22:11
Ексклюзив
Віталій Портников
Гасло "Ніколи знову" не відповідає настроям чинної генерації в Європі, - Портников
22:09
Ексклюзив
Олександр Алфьоров
Росіяни в Україні бачать тільки два ресурси, - історик Алфьоров
22:00
Ексклюзив
Олександр Зінченко
Ніхто не вірив, що українська незалежність постане так швидко, - історик Зінченко
21:49
Трагедія почалася з підпалу сіна у цій стодолі (Криворізький район Дніпровщини)
На Криворіжжі 42-річний чоловік підпалив склад сіна, порізав ножем 5 людей і кинувся на поліцію. Його застрелили
21:15
Ексклюзив
Портников
Мене не вербували, я сам вербував очільників КДБ, - Портников
21:05
Ексклюзив
Євген Нищук
Ми будемо брати сучасних авторів, - Нищук про репертуар театру Франка
20:56
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
20:45
Ексклюзив
Олександр Зінченко
Було три третини зі своєю мотивацією, - історик Зінченко про всеукраїнський референдум 1 грудня
20:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Коли 23 серпня я чув, що комуністична партія гратиме стабілізуючу роль, я сидів і сміявся, - Портников
20:05
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Повернення до кордонів 1991 року - нереалістичне завдання на сьогодні, - офіцер ЗСУ Матяш
20:02
OPINION
Росія ніколи нас не перемагала. Ми перемагали себе самі
19:55
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Лавров: якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він має бути готовим виконувати наші вимоги
19:41
Ексклюзив
ядерна зброя
Майбутнє режиму нерозповсюдження ядерної зброї - все більше під питанням, - аналітик Бєлєсков
19:33
Ексклюзив
Андрій Ковальов
"Їм треба запропонувати нову юрисдикцію": релігієзнавець Ковальов про вірян УПЦ МП
19:15
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников розповів, як викреслював слово "Республіка" з Акту про проголошення незалежності України
