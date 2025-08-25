"Україна може й надалі покладатися на Німеччину": до Києва прибув міністр фінансів та віцеканцлер ФРН Ларс Клінгбайль

Про це пише Reutres.

"Путін не повинен мати ілюзій, що підтримка Німеччини Україні може зникнути, — наголосив Клінгбейлб. - Навпаки: ми залишаємося другим за величиною партнером України у світі та найбільшим в Європі. Україна може і надалі покладатися на Німеччину".

Міністр закликав Росію проявити реальну зацікавленість у мирному процесі та підкреслив, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на швидкому закінченні війни, а Київ і його союзники побоюються, що він може спробувати нав'язати угоду на умовах Росії.

Клінгбейл заявив, що Україна повинна брати участь у переговорах, а для досягнення тривалого миру необхідне припинення вогню та надійні гарантії безпеки.

"З цією метою ми тісно координуємо наші дії на міжнародному рівні", – підкреслив він.

За даними німецького уряду, з початку повномасштабного вторгнення Берлін надав Україні понад 50 млрд євро допомоги.