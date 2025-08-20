Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Голова комітету Бундестагу з оборони заявив, що Німеччина може відправити військових в Україну після укладання миру

Голова комітету Бундестагу з оборони заявив, що Німеччина може відправити військових в Україну після укладання миру

Дар'я Тарасова
20 серпня, 2025 середа
15:28
Війна з Росією Німецький уряд бундестаг

Голова комітету Бундестагу з оборони Томас Ревекамп зазначив, що європейці та українці мали негативний досвід взаємодії з російською стороною, тому необхідне ефективне військове стримування

Зміст

Про це Томас Ревекамп сказав в інтерв'ю медіакомпанії WDR, пише DW.

У разі довгострокового режиму припинення вогню між Росією та Україною німецькі військовослужбовці можуть бути направлені в Україну для забезпечення миру, заявив голова комітету Бундестагу з оборони Томас Ревекамп.

За словами політика, європейці та українці мали негативний досвід взаємодії з російською стороною, тому необхідне ефективне військове стримування.

"А це означає, що і німецькі солдати після укладання миру з Росією подбають тут (в Україні. - ред.) про те, щоб мир був довгостроковим", - пояснив він.

Відповідаючи на питання про можливу підтримку української армії з боку збройних сил ФРН (бундесверу), голова комітету Бундестагу з оборони навів приклад допомоги у логістиці, навчання українських військовослужбовців та протиповітряну оборону. За словами Ревекампа, бундесвер має цілий спектр військових можливостей, які можуть забезпечити тривалий мир в Україні.

"Йдеться про те, щоб надати Україні гарантії із зобов'язаннями та військовий захист, щоб у разі нового нападу Росії європейці разом з американськими силами були готові відбити атаку. Зрештою ніхто не хоче війни. Найбільш безпечним способом запобігти військовому зіткненню було б стримування російської армії присутністю великої кількості військ", - пояснив представник бундестагу.

Разом з тим прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер виступив проти виправлення німецьких військ в Україну.

"Той факт, що німецькі солдати борються в Україні, не може бути темою", - наводить слова політика видання Der Spiegel.

На думку Кречмера, Німеччина не може забезпечити безпеку України, оскільки у бундесверу недостатньо передумов для цього.

Альтернативою присутності сил ФРН на українській території прем'єр Саксонії назвав міцну європейську архітектуру безпеки та гарантії безпеки США. Він вважає, що Європі слід вкладати кошти у власну безпеку, щоб запобігти майбутньому нападу на Євросоюз чи Україну.
 

15:02
14:41
У Польщі впав безпілотник, пошкоджено три будівлі. Rzeczpospolita повідомляє про "шахед"
14:05
У Резерв+ зʼявилася можливість сплачувати штраф за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання
14:04
OPINION
"Удобная оккупация". Чому Україна не має погоджуватись на вимоги Росії про російську мову та РПЦ
13:36
Дональд Туск
"Я б спробував знайти інше місце": Туск виступив проти переговорів Зеленського і Путіна в Будапешті
13:22
Зі США на батьківщину депортували українців, у ДПСУ дали роз'яснення
13:04
Ілон Маск
Маск передумав створювати політичну партію та прагне підтримувати зв'язки з Джей Ді Венсом, - WSJ
12:22
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України варто чекати дощів
12:05
OPINION
Чому поляки так люблять угорців?
11:55
Оновлено
атака РФ на Сумщину, 20.08.2025
Росія атакувала Україну БПЛА: на Сумщині 14 поранених, серед них є діти, на Одещині влучання по газорозподільній станції
11:44
Обстріл Краматорська 15 січня
Російські пропагандисти запустили фейк, що Україна "готує серію ударів по Краматорську", - ЦПД
11:41
Звинувачення актора Темляка у насильстві: Нацполіція почала досудове розслідування
11:25
Аналітика
Куди дотягнеться “довга рука” Фламінго?
11:05
Огляд
міжнародний огляд
Путін затягуватиме переговори нескінченно, а у Європи не вистачає військ для України. Акценти світових ЗМІ 20 серпня
10:40
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 20 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:33
Ексклюзив
Трамп і Путін
Путіну пропонують супер вигідні позиції і його відмова матиме для РФ наслідки, - політолог Денисенко
10:09
електроенергія
Споживання електроенергії зросло через хмарність: ситуація в енергосистемі 20 серпня
10:01
OPINION
"ТрамПут" міжнародної системи. Хід за Україною
09:46
ППО
Нічна атака РФ: Сили ППО ліквідували балістичну ракету і 62 з 93 БПЛА
09:45
Ексклюзив
Електронний реєстр ТЦК ніяк не допоможе припинити силову діяльність їхніх представників, - нардепка Бобровська
09:29
нафтопровід "Дружба"
Нафтопровід "Дружба" відновив роботу, - очільник МЗС Угорщини
09:04
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Російська армія просунулася у Серебрянському лісництві, - DeepState
08:43
Ексклюзив
Трамп на даху
Трамп показав, що світ є багатополярним і США в ньому вже не домінують, - політолог Магда
08:41
Речниця Білого дому Керолайн Левітт
США не виключають надання підтримки з повітря у межах гарантій безпеки для України
08:13
Оновлено
війна з Росією
Минулої доби на фронті зафіксували 175 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 50 російських атак
08:04
без світла, свічка блекаут
На ТОТ Запоріжжя і Херсонщини стався повний блекаут, - ЗМІ
08:01
OPINION
Трансатлантична єдність, а не міфічні саміти миру
08:00
Аналітика
Бути частиною України: що змушує українців за кордоном діяти. Інсайти від ОПОРИ
07:36
Інфографіка
розбита російська техніка
За добу війни РФ втратила 50 артсистем і 920 військових
07:14
Огляд
Південна та Північна Корея
Незавершена війна: як протистояння двох Корей відлунює у глобальній безпеці та в Україні
07:01
Пресреліз
Без плану повернення біженців втрачаємо капітал для відбудови України, - Микола Княжицький
06:40
TikTok
"Америко, ми повернулися": Білий дім запустив акаунт у TikTok
06:12
Військові облігації
У Дію додали нову військову облігацію "Бахмут"
05:48
Реджеп Тайїп Ердоган
Рютте і Ердоган обговорили внесок Туреччини у мирний процес в Україні
01:24
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
Воду дають раз на три доби, і то не скрізь: Андрющенко про критичну ситуацію на окупованій Донеччині
00:45
Молдова
У Молдові тимчасово обмежили діяльність 4 проросійських партій
00:17
Оновлено
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації
00:02
У разі мирної угоди 10 країн Європи готові відправити війська в Україну, - Bloomberg
2025, вiвторок
19 серпня
23:36
Трамп телефонував Орбану й цікавився, чому Угорщина блокує вступ України в ЄС, - Bloomberg
22:40
Японія
Японія братиме участь у гарантіях безпеки для України, - премʼєр Сіґеру
Більше новин
