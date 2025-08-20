Голова комітету Бундестагу з оборони заявив, що Німеччина може відправити військових в Україну після укладання миру

Про це Томас Ревекамп сказав в інтерв'ю медіакомпанії WDR, пише DW.

У разі довгострокового режиму припинення вогню між Росією та Україною німецькі військовослужбовці можуть бути направлені в Україну для забезпечення миру, заявив голова комітету Бундестагу з оборони Томас Ревекамп.

За словами політика, європейці та українці мали негативний досвід взаємодії з російською стороною, тому необхідне ефективне військове стримування.

"А це означає, що і німецькі солдати після укладання миру з Росією подбають тут (в Україні. - ред.) про те, щоб мир був довгостроковим", - пояснив він.

Відповідаючи на питання про можливу підтримку української армії з боку збройних сил ФРН (бундесверу), голова комітету Бундестагу з оборони навів приклад допомоги у логістиці, навчання українських військовослужбовців та протиповітряну оборону. За словами Ревекампа, бундесвер має цілий спектр військових можливостей, які можуть забезпечити тривалий мир в Україні.

"Йдеться про те, щоб надати Україні гарантії із зобов'язаннями та військовий захист, щоб у разі нового нападу Росії європейці разом з американськими силами були готові відбити атаку. Зрештою ніхто не хоче війни. Найбільш безпечним способом запобігти військовому зіткненню було б стримування російської армії присутністю великої кількості військ", - пояснив представник бундестагу.

Разом з тим прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер виступив проти виправлення німецьких військ в Україну.

"Той факт, що німецькі солдати борються в Україні, не може бути темою", - наводить слова політика видання Der Spiegel.

На думку Кречмера, Німеччина не може забезпечити безпеку України, оскільки у бундесверу недостатньо передумов для цього.

Альтернативою присутності сил ФРН на українській території прем'єр Саксонії назвав міцну європейську архітектуру безпеки та гарантії безпеки США. Він вважає, що Європі слід вкладати кошти у власну безпеку, щоб запобігти майбутньому нападу на Євросоюз чи Україну.

