Україна, Румунія й Молдова підписали меморандум щодо протидії дезінформації

Про це повідомили очільники українського МЗС Дмитро Кулеба, молдовського - Міхай Попшой та румунського - Люмініца Одобеску.

Кулеба підкреслив, що на зустрічі в Кишиневі міністри також досягли згоди щодо низки важливих рішень, які стосуються енергетики України й підвищать її стійкість.

"Я подякував нашим румунським і молдовським колегам за роботу над рішеннями щодо надання Україні додаткового енергетичного обладнання. Ми також визначили кроки, які повинні зробити наші уряди для завершення важливих спільних інфраструктурних проектів", - розповів він.

Водночас очільник українського зовнішньополітичного відомства акцентував, що держави підписали меморандум про протидію дезінформації з метою посилити співпрацю у боротьбі із фейками Росії.

"Сьогодні ми підписали два важливі документи в рамках тристоронньої угоди, а саме — спільну заяву трьох міністрів закордонних справ, а також меморандум про взаєморозуміння між МЗС Молдови, МЗС Румунії та МЗС України про боротьбу з дезінформацією та іноземним втручанням", - написав Попшой.