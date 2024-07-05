Україна, Румунія й Молдова підписали меморандум щодо протидії дезінформації
Сьогодні, 5 липня, міністри закордонних справ України, Молдови та Румунії підписали меморандум про спільну протидію дезінформації, а також заяву про солідарність
Про це повідомили очільники українського МЗС Дмитро Кулеба, молдовського - Міхай Попшой та румунського - Люмініца Одобеску.
Кулеба підкреслив, що на зустрічі в Кишиневі міністри також досягли згоди щодо низки важливих рішень, які стосуються енергетики України й підвищать її стійкість.
"Я подякував нашим румунським і молдовським колегам за роботу над рішеннями щодо надання Україні додаткового енергетичного обладнання. Ми також визначили кроки, які повинні зробити наші уряди для завершення важливих спільних інфраструктурних проектів", - розповів він.
Водночас очільник українського зовнішньополітичного відомства акцентував, що держави підписали меморандум про протидію дезінформації з метою посилити співпрацю у боротьбі із фейками Росії.
"Сьогодні ми підписали два важливі документи в рамках тристоронньої угоди, а саме — спільну заяву трьох міністрів закордонних справ, а також меморандум про взаєморозуміння між МЗС Молдови, МЗС Румунії та МЗС України про боротьбу з дезінформацією та іноземним втручанням", - написав Попшой.
- 11 червня стало відомо, що Сполучені Штати Америки та Польща спільно започаткували Українську комунікаційну групу (UCG) у Варшаві, метою якої є підтримка України проти агресії Росії в інформаційному просторі.
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