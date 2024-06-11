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США та Польща допоможуть Україні боротися проти пропаганди та фейків РФ

11 червня, 2024 вiвторок
06:35
Світ Відкриття бюро Української комунікаційної групи. 10 червня, Варшава

Сполучені Штати Америки та Польща спільно започаткували Українську комунікаційну групу (UCG) у Варшаві, метою якої є підтримка України проти агресії Росії в інформаційному просторі. 

Зміст

Про це повідомив глобальний центр взаємодії (Global Engagement Center) Державного департаменту США.

UCG має на меті об’єднати союзників задля посилення координації щодо ефективного викриття російської дезінформації та пропаганді. Вона координуватиме обмін повідомленнями, сприятиме точному звіту про повномасштабне вторгнення Росії. Група має на меті боротися з фейковими наративами про російську агресію проти України у глобальному інформаційному середовищі.

"Кремль неодноразово застосовує брехню та маніпуляції, щоб використовувати фальшиві приводи для свого невиправданого вторгнення, приховувати свої військові цілі та намагатися зруйнувати всесвітню солідарність з українським народом. UCG покликана протистояти цим оманливим наративам і підсилити чесне висвітлення стійкості та хоробрості України перед обличчям агресії Росії", – зазначено в повідомленні.

Церемонія відкриття бюро Групи з українських комунікацій відбулася 10 червня у Варшаві, участь у відкритті взяли американський дипломат Джеймс Рубін, який відповідає за боротьбу з дезінформацією, та уповноважений міністра закордонних справ Польщі з питань протидії міжнародній дезінформації Томаш Хлонь, – повідомляє сайт МЗС Польщі.

Ініціатива об’єднає такі країни-партнери й міжнародні організації як Фінляндія, Франція, Канада, Литва, Латвія, Німеччина, Польща, Словенія, США, Швеція, Україна, НАТО, Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) тощо. 

Теги:
Україна
Росія
Польща
Війна з Росією
США
пропаганда
російські фейки
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