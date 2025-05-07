Україна закликала Пакистан та Індію до дипломатичного діалогу
У зв'язку з ескалацією напруженості між Індією та Пакистаном, Україна 7 травня закликала обидві сторони проявляти стриманість та вдатися до дипломатичних переговорів
Про це повідомило МЗС України у Facebook.
З огляду на зростання напруги між Індією та Пакистаном, Україна закликала сторони виявити стриманість і розпочати дипломатичний діалог, щоб запобігти подальшій ескалації в Південній Азії та знайти мирні шляхи розв'язання конфлікту.
Україна рішуче підтримує будь-які зусилля, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, і наполягає на терміновій деескалації.
"Міністерство закордонних справ України уважно стежитиме за подальшим розвитком ситуації та продовжить підтримувати міжнародні ініціативи та зусилля, спрямовані на забезпечення миру та стабільності у Південній Азії", - йдеться у повідомленні.
- 7 травня Збройні сили Індії розпочали військову операцію, завдавши ударів по інфраструктурі Пакистану, та по Джамму та Кашміру. Пакистан розпочав атаку у відповідь.
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