Україна закликала Пакистан та Індію до дипломатичного діалогу

Про це повідомило МЗС України у Facebook.

З огляду на зростання напруги між Індією та Пакистаном, Україна закликала сторони виявити стриманість і розпочати дипломатичний діалог, щоб запобігти подальшій ескалації в Південній Азії та знайти мирні шляхи розв'язання конфлікту.

Україна рішуче підтримує будь-які зусилля, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, і наполягає на терміновій деескалації.

"Міністерство закордонних справ України уважно стежитиме за подальшим розвитком ситуації та продовжить підтримувати міжнародні ініціативи та зусилля, спрямовані на забезпечення миру та стабільності у Південній Азії", - йдеться у повідомленні.

7 травня Збройні сили Індії розпочали військову операцію, завдавши ударів по інфраструктурі Пакистану, та по Джамму та Кашміру. Пакистан розпочав атаку у відповідь.











