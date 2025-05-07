Індія та Пакистан обмінялися ракетними та артилерійськими ударами, є десятки загиблих та поранених серед цивільних

Про це пишуть India TV News та CNN.

Індія повідомила про початок військової операції, спрямованої проти Пакистану, завдавши ударів по об'єктах "терористів" як у Пакистані, так і в контрольованій ним частині Кашміру. Загалом індійська сторона заявляє про девʼять обʼєктів.

Згідно з заявою Міноборони Індії таке рішення прийняли у відповідь на напад минулого місяця на туристів в індійській частині Кашміру.

"Наші дії були цілеспрямованими, виваженими та не мали ескалаційного характеру. Жодних пакистанських військових об'єктів не було атаковано. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей та методі виконання", - наголосило Міноборони.

Високопосадовець індійського уряду поговорив зі своїми колегами в низці країн, щоб проінформувати їх про кроки, вжиті Нью-Делі, повідомив він CNN.

Серед країн, яким було проведено брифінг, були Сполучені Штати, Велика Британія, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Росія.

Відповідь Пакистану

Збройні сили Пакистану заявили, що ракети влучили у трьох місцях.

"Пакистан відповість на це в той час і в місці, які він вибере. Ця огидна провокація не залишиться без відповіді", - зазначив речник пакистанської армії.

Пакистан розпочав атаку у відповідь на дії Індії, пише Samaa TV.

Міністр оборони Хаваджа Асіф назвав напад Індії боягузливим вчинком: "Боягузи намагалися завдати удару з тіні. Індія атакувала в темряві, але наша відповідь буде сильнішою та гучнішою".

Асіф заявив Geo News, що в результаті військової операції Індії загинули цивільні особи, зокрема жінки та діти.

"Індія стверджує, що атакувала табори терористів; це неправда, міжнародні ЗМІ можуть відвідувати місця, де здійснювалися напади на цивільне населення", – заявив Асіф.

Також повідомляють, що Пакистан збив два індійські винищувачі Rafale.

Прем'єр-міністр Пакистану Мухаммад Шехбаз Шаріф заявив, що країна "має повне право дати належну відповідь на цей акт війни, нав'язаний Індією, і належна відповідь вже дається".

"Пакистанська нація та пакистанські збройні сили дуже добре знають, як боротися з ворогом. Ворогу ніколи не дозволять досягти успіху у своїх злісних цілях", – йдеться у заяві адміністрації прем’єр-міністра.

Шаріф скликав засідання Комітету національної безпеки, повідомив федеральний міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар.

Високопоставлене джерело в пакистанській розвідці повідомило CNN, що три індійські літаки були збиті «в межах індійської території», а також один безпілотник.

Індія завдала 24 ударів по шести об'єктах як у Пакистані, так і в Кашмірі, що знаходиться під пакистанським контролем, повідомив речник генерал-лейтенанта Ахмед Шаріф Чаудрі на пресконференції.

За словами Чаудрі, п'ятеро людей, включаючи 3-річну дівчинку, загинули в Ахмадпурі-Схід, у провінції Пенджаб у Пакистані. Один чоловік також загинув у Мурідке, поблизу Лахора. Він додав, що у Кашмірі, що знаходиться під контролем Пакистану, у місті Котлі загинули 16-річна дівчина та 18-річний юнак.

За словами військового речника, мішенями ударів стали мечеті.

Місцевий представник індійського уряду повідомив, що щонайменше вісім людей загинули в результаті обстрілу Пакистаном міста Пунч у Кашмірі. Натомість кількість поранених виросла до 29.

Кількість загиблих зросла до 26 цивільних у шести місцях, також 46 людей отримали поранення, пише The Guardian. За даними військового представника, 13 людей загинули в Ахмедпур Іст, район Бахавалпур, серед них дві трирічні дівчинки, сім жінок і четверо чоловіків. Він додав, що під час нападу в Ахмедпурі було поранено 37 осіб, у тому числі дев'ять жінок і 28 чоловіків.

Індійська армія у своїй заяві стверджує, що пакистанські війська "вдалися до свавільного вогню", включаючи вогнепальний та артилерійський обстріли, уздовж лінії контролю та свого міжнародного кордону.

За даними пакистанських джерел у службах безпеки, під час атаки Індії Пакистан збив п'ять літаків індійських ВПС та один безпілотник.

Реакція США

Президент США Дональд Трамп назвав військовий конфлікт Індії та Пакистану ганьбою та висловив сподівання на швидке його закінчення, передає CNN.

"Це ганьба. Ми щойно дізналися про це, коли заходили до Овального кабінету. Гадаю, люди здогадувалися, що щось станеться, зважаючи на попередні події. Вони воюють вже дуже давно, знаєте. Воюють багато десятиліть. І навіть століть, якщо добре замислитися. Я просто сподіваюся, що це швидко закінчиться", - сказав він.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що він уважно стежить за ситуацією між Індією та Пакистаном.

"Я повторюю коментарі Трампа, зроблені раніше сьогодні, що це, сподіваюся, швидко закінчиться і продовжить залучати як індійське, так і пакистанське керівництво до мирного врегулювання", – написав Рубіо у своєму дописі на X.

Реакція Китаю

Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь на військову ескалацію між країнами закликало Індію та Пакистан проявляти стриманість, ставити мир і стабільність на перше місце.

У заяві китайського міністерства йдеться про те, що воно шкодує про військові дії Індії та занепокоєне ситуацією, що склалася, пише The Guardian.

В ООН закликали до стриманості з боку обох країн

Стефан Дюжаррік, речник Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, опублікував наступну заяву: "Генеральний секретар дуже стурбований індійськими військовими операціями через лінію контролю та міжнародний кордон. Він закликає до максимальної військової стриманості з боку обох країн. Світ не може дозволити собі військову конфронтацію між Індією та Пакистаном".

Що відбувається між Індією та Пакистаном

22 квітня 2025 року індійський гірський курорт Пахалгам став ареною кривавого теракту, під час якого озброєні бойовики обстріляли туристів, що призвело, за даними на 24 квітня, щонайменше до 26 жертв.

У відповідь на теракт, Індія 27 квітня 2025 року скасувала всі візи для громадян Пакистану, а Ісламабад у свою чергу закрив свій повітряний простір для індійських авіакомпаній.

24 квітня 2025 року стало відомо, що Індія призупинила дію водного договору з Пакистаном, який діяв з 1960 року, що в Ісламабаді розцінили як акт агресії.

25 квітня 2025 року індійські офіційні особи повідомили про короткочасну перестрілку між військовими Індії та Пакистану на сильно мілітаризованому кордоні в Кашмірі.

На тлі зростання напруженості між країнами, 28 квітня Індія заявила про продовження нічних обстрілів з боку пакистанських військ вже четверту ніч поспіль.

29 квітня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді надав армії право самостійно вирішувати, як, коли і де відповідати Пакистану на теракт у Кашмірі.

Індія видала авіаційне сповіщення NOTAM, оголосивши про закриття свого повітряного простору для всіх пакистанських цивільних та військових літаків через ескалацію напруженості.

4 травня з'явилася інформація про те, що Індія перекрила подачу води через дамбу Багліхар на річці Ченаб, що може призвести до нового загострення відносин з Пакистаном.