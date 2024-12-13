Україна зацікавлена у повноправному членстві в альянсі JEF, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський повідомив після розмови з прем'єр-міністркою Латвії Евікою Сілінею.

"Подякував Латвії за всю надану оборонну підтримку й зазначив, що Україна потребує підготовки та оснащення з боку союзників бригад за прикладом Франції та США. Такі кроки можуть не лише допомогти в наближенні справедливого й тривалого миру для України, а й у гарантуванні безпеки для всієї Європи. Президент додав, що спільну роль у підготовці та оснащенні бригад можуть відіграти країни Балтії та Північної Європи, а в координації – військове об'єднання JEF.", - йдеться у повідомленні від ОП.

За словами Володимира Зеленського, Україна зацікавлена у повноправному членстві в цьому альянсі. JEF (Об’єднані експедиційні сили Сполученого Королівства) очолює Велика Британія. До організації також входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія і Швеція.

"Справедливе завершення війни можливе, якщо Україна буде в найсильнішій позиції, із достатньою кількістю укомплектованих бригад, ППО та визначеністю щодо інтеграції в ЄС і НАТО", - погодились Володимир Зеленський та Евіка Сіліня.