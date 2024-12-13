"Не робімо Путіна обізнанішим": Рютте застеріг від публічного обговорення деталей угоди про мир в Україні

Про це він розповів "Голосу Америки".

Рютте підтримує позицію не розкривати подробиці того, що могло б стати "сильною угодою" для України.

"Інакше я б зробив Путіна обізнанішим, ніж ви хотіли б, аби він був. Навіщо зараз ці розмови по телебаченню. Робімо це трохи за зачиненими дверима, тому що інакше, коли він сяде за стіл переговорів, він вже знатиме, що ми збираємося робити. Тому я трохи вагаюсь відповідати на ваше запитання", - пояснив генсек НАТО.

Водночас Рютте висловив сумніви щодо публічного обговорення деталей гарантій безпеки й миру для України.

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"Тут є величезний ризик, і ризик полягає в тому, що ми домовляємося між собою, як може виглядати мирна угода без Володимира Путіна за столом. І оскільки ми - демократичні країни, ми робимо все це відкрито. У цьому наша сила. Але це теж невелика проблема тут, тому що обговорення… Я бачу все це в пресі про гарантії й членство в НАТО – так чи ні, і прийняти – так чи ні, й віддати шматки землі в Україні. І я думаю, якби я зараз сидів у Кремлі, і мене звали Володимир Володимирович Путін, я б сказав, гей, це дуже позитивно для мене, і я навіть не за столом (переговорів)", - додав він.

Генсек також зазначив, що Альянс продовжує роботу з майбутньою адміністрацією Білого дому на тлі можливого зменшення підтримки США Україні після вступу Дональда Трампа на посаду президента.