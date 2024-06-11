"Українські дипломати вербують у Кот-д’Івуарі найманців": російська пропаганда запустила новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Під час моніторингу африканського сегмента інтернету ЦПД зафіксував фейк, який поширюють через WhatsApp та соцмережу Facebook. Буцімто Посольство України у Кот-д’Івуарі вербує найманців для участі у війні проти РФ.

"Ця інформація не відповідає дійсності, а документ, який поширюється як "доказ", містить ознаки підробки. В українському посольстві в Кот-д’Івуарі немає дипломата, на ім'я Денис Чернишенко, який зазначений у фейковому документі як контактна особа. Також там указана неправильна адреса та номер телефону диппредставництва", - пояснили у Центрі.

Це частина російської кампанії з дискредитації України напередодні Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.