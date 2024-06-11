"Українські дипломати вербують у Кот-д’Івуарі найманців": російська пропаганда запустила новий фейк
Росіяни продовжують дискредитувати Україну на фоні розширення мережі її дипломатичних представництв у країнах Африки
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Під час моніторингу африканського сегмента інтернету ЦПД зафіксував фейк, який поширюють через WhatsApp та соцмережу Facebook. Буцімто Посольство України у Кот-д’Івуарі вербує найманців для участі у війні проти РФ.
"Ця інформація не відповідає дійсності, а документ, який поширюється як "доказ", містить ознаки підробки. В українському посольстві в Кот-д’Івуарі немає дипломата, на ім'я Денис Чернишенко, який зазначений у фейковому документі як контактна особа. Також там указана неправильна адреса та номер телефону диппредставництва", - пояснили у Центрі.
Це частина російської кампанії з дискредитації України напередодні Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.
- 9 червня повідомлялося, що російські пропагандисти поширюють фейк, у якому кажуть, що начебто рано чи пізно оборона ЗСУ "зламається", і українська влада ризикує втратити контроль над низкою великих міст, включно з Києвом.
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