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"Влада України ризикує втратити контроль над Києвом": новий фейк роспропаганди

9 червня, 2024 неділя
17:34
Війна з Росією фейк

Російські пропагандисти поширюють фейк, у якому кажуть, що начебто рано чи пізно оборона ЗСУ "зламається", і українська влада ризикує втратити контроль над низкою великих міст, включно з Києвом

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Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Зазначається, що пропагандисти посилаються на заяву колишнього агента ЦРУ Ларрі Джонсона.

"Правда: поширюючи цю брехню вустами чергового західного псевдоексперта, Кремль намагається нагнітати панічні настрої серед українців. Ганебна втеча окупантів з Київщини навесні 2022 року стала безсумнівним доказом того, що їхні плани заволодіти столицею України ніколи не справдяться", - зазначають у Центрі.

Також там наголошують, що з 2022 року було проведено колосальну роботу з укріплення оборонних рубежів. Станом на сьогодні навколо Києва побудовано сотні кілометрів фортифікацій і створено декілька кілець оборони.

"Також інтенсивно розбудовуються укріплення на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та в інших регіонах України. Повторний наступ росіян на Київ став би для них військовою катастрофою – ще страшнішою, ніж у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

  • "Закон про статус англійської мови готує Україну до окупації": російські фейки та маніпуляції за 7 червня.
Теги:
Україна
військові
фейк
пропаганда
російські фейки
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