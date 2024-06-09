"Влада України ризикує втратити контроль над Києвом": новий фейк роспропаганди
Російські пропагандисти поширюють фейк, у якому кажуть, що начебто рано чи пізно оборона ЗСУ "зламається", і українська влада ризикує втратити контроль над низкою великих міст, включно з Києвом
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Зазначається, що пропагандисти посилаються на заяву колишнього агента ЦРУ Ларрі Джонсона.
"Правда: поширюючи цю брехню вустами чергового західного псевдоексперта, Кремль намагається нагнітати панічні настрої серед українців. Ганебна втеча окупантів з Київщини навесні 2022 року стала безсумнівним доказом того, що їхні плани заволодіти столицею України ніколи не справдяться", - зазначають у Центрі.
Також там наголошують, що з 2022 року було проведено колосальну роботу з укріплення оборонних рубежів. Станом на сьогодні навколо Києва побудовано сотні кілометрів фортифікацій і створено декілька кілець оборони.
"Також інтенсивно розбудовуються укріплення на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та в інших регіонах України. Повторний наступ росіян на Київ став би для них військовою катастрофою – ще страшнішою, ніж у 2022 році", - йдеться у повідомленні.
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