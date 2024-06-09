"Влада України ризикує втратити контроль над Києвом": новий фейк роспропаганди

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Зазначається, що пропагандисти посилаються на заяву колишнього агента ЦРУ Ларрі Джонсона.

"Правда: поширюючи цю брехню вустами чергового західного псевдоексперта, Кремль намагається нагнітати панічні настрої серед українців. Ганебна втеча окупантів з Київщини навесні 2022 року стала безсумнівним доказом того, що їхні плани заволодіти столицею України ніколи не справдяться", - зазначають у Центрі.

Також там наголошують, що з 2022 року було проведено колосальну роботу з укріплення оборонних рубежів. Станом на сьогодні навколо Києва побудовано сотні кілометрів фортифікацій і створено декілька кілець оборони.

"Також інтенсивно розбудовуються укріплення на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та в інших регіонах України. Повторний наступ росіян на Київ став би для них військовою катастрофою – ще страшнішою, ніж у 2022 році", - йдеться у повідомленні.