"Закон про статус англійської мови готує Україну до окупації": російські фейки та маніпуляції за 7 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 7 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 7 червня російська пропаганда запустила велику дезінформацію та фейк.
Фейк: Російський колаборант Ганчев заявив: "ЗСУ, відступаючи на Харківщині, стріляють по мирному населенню, не даючи людям евакуюватися".
Спростування: Відвертий фейк, який має на меті демонізувати ЗСУ та налаштувати населення проти українських військових.
Дезінформація: Речниця МЗС РФ Захарова заявила: "Закон про статус англійської в Україні як мови міжнародного спілкування готує країну до окупації Заходом".
Спростування: Такий меседж деструктивного характеру поширюється з метою висвітлення України як несамостійної держави. Насправді ж цей закон є однією зі складових європейської та євроатлантичної інтеграції України, утвердження міжнародного іміджу держави у світових глобалізаційних процесах, підвищення рівня її конкурентоспроможності, інвестиційної та туристичної привабливості.
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