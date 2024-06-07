"Закон про статус англійської мови готує Україну до окупації": російські фейки та маніпуляції за 7 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 7 червня російська пропаганда запустила велику дезінформацію та фейк.

Фейк: Російський колаборант Ганчев заявив: "ЗСУ, відступаючи на Харківщині, стріляють по мирному населенню, не даючи людям евакуюватися".

Спростування: Відвертий фейк, який має на меті демонізувати ЗСУ та налаштувати населення проти українських військових.

Дезінформація: Речниця МЗС РФ Захарова заявила: "Закон про статус англійської в Україні як мови міжнародного спілкування готує країну до окупації Заходом".

Спростування: Такий меседж деструктивного характеру поширюється з метою висвітлення України як несамостійної держави. Насправді ж цей закон є однією зі складових європейської та євроатлантичної інтеграції України, утвердження міжнародного іміджу держави у світових глобалізаційних процесах, підвищення рівня її конкурентоспроможності, інвестиційної та туристичної привабливості.