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В Україні розробили "Калькулятор фейків": як він працює

7 червня, 2024 п'ятниця
12:53
Технології фейк

В Україні створили інноваційний інструмент "Калькулятор фейків". Він дозволяє швидко з’ясувати, чи правдива та або інша новина

Зміст

Про це повідомляє Мінкульт.

"Калькулятор фейків" створили Асоціація інноваційної та цифрової освіти та Детектор медіа, за сприяння Міністерства культури та Національного демократичного інституту.

Інноваційний тренажер створений для українців, які бажають навчитись швидко та точно відрізняти правдиві новини від фейкових. Він працює безплатно та без реєстрації, ним зможуть також користуватись українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Для того, щоб скористатися тренажером, потрібно зайти на сайт і натиснути кнопку "Розпочати". Після цього потрібно відповісти на 5 запитань, і система автоматично визначить, це новина правдива чи фейк.

"Ми створили цей інструмент не тільки інформативним, а й навчальним, адже він демонструє українцям, які критерії має правдива новина, а які ознаки притаманні фейковим новинам. Таким чином користувачі через деякий проміжок часу використання цього порталу вже зможуть самостійно легко та точно відрізняти правду від фейків", - пояснила виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав. 

  • Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 6 червня.
Теги:
Україна
освіта
журналісти
фейк
гібридна війна
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