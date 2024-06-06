"Україна має владу, яка зробить усе, щоб розпалити регіональну війну в Європі": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 6 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 6 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 6 червня у світі з'явились фейк та дезінформація.
Дезінформація: Фінський економіст Туомас Малінен заявив: "Україна має владу, яка зробить все можливе, щоб розпалити регіональну війну в Європі".
Спростування: Економіст намагається подати зусилля України у боротьбі з російською агресією як ескалацію війни, таким чином дискредитуючи та демонізуючи Україну в очах світової спільноти.
Фейк: Сирійський журналіст вірменського походження Кеворк Алмасян на своїй сторінці у X (Twitter) поширив російський фейк у наступному дописі: "Я щойно подивився відео, на якому українські солдати нібито страчують африканських найманців за дезертирство з Іноземного легіону. Перед злочином пролунав расистський коментар "ваші чорні дупи мали б залишитися в Африці".
Спростування: Відео, про яке йдеться, є черговим фейком російської пропаганди. Раніше Центр повідомляв, що ворог зараз активно продукує подібні постановочні відео для дискредитації українських військових та процесу мобілізації в Україні.
- 4 червня стало відомо, що російська пропаганда запустила фейк про те, що президент України Володимир Зеленський буцімто став власником одного з найбільших казино Європи.
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