"Зеленський став власником одного з найбільших казино Європи": роспропаганда вигадала новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Турецьке медіа, на яке посилаються російські пропагандисти, заявляє, що компанія, яка придбала готель-казино Vuni Palace, розташована у місті Кіренії в північній частині Кіпру, нібито належить Володимиру Зеленському", - йдеться у повідомленні

Видання не наводить жодних доказів своєї заяви. У ЦПД наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності. Росіяни мають на меті дискредитувати нашу державу і владу в очах світової спільноти. Зокрема, зіштовхнути Україну та Кіпр на дипломатичному рівні.