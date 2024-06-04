"Зеленський став власником одного з найбільших казино Європи": роспропаганда вигадала новий фейк
Російська пропаганда запустила фейк те, що президент України Володимир Зеленський буцімто став власником одного з найбільших казино Європи
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Турецьке медіа, на яке посилаються російські пропагандисти, заявляє, що компанія, яка придбала готель-казино Vuni Palace, розташована у місті Кіренії в північній частині Кіпру, нібито належить Володимиру Зеленському", - йдеться у повідомленні
Видання не наводить жодних доказів своєї заяви. У ЦПД наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності. Росіяни мають на меті дискредитувати нашу державу і владу в очах світової спільноти. Зокрема, зіштовхнути Україну та Кіпр на дипломатичному рівні.
- Російська пропаганда також поширює фейк, нібито в Україні запустили телеграм-бот для доносів на сусідів, які не заощаджують електроенергію.
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