"Бот для доносів на сусідів": РФ вигадала фейк, пов'язаний із вимкненнями світла в Україні

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Вказано, що на російських телеграм-каналах почала ширитись інформація, що в Україні в telegram, мовляв, запустили "бот для доносів на сусідів, які не економлять електроенергію".

У ЦПД спростували цю інформацію і наголосили, що таким чином РФ хоче отримати персональні дані українців.

"Насправді цей бот – робота російських пропагандистів для збору персональних даних українців. Ніхто з компетентних структур не створював програм для "доносів на сусідів". У разі виявлення такого бота Центр рекомендує заблокувати його та надіслати скаргу до служби підтримки месенджера для його подальшого блокування", - йдеться у повідомленні.