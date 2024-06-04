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"Бот для доносів на сусідів": РФ вигадала фейк, пов'язаний із вимкненнями світла в Україні

4 червня, 2024 вiвторок
12:31
Економіка світло

Російська пропаганда поширює фейк, що нібито в Україні запустили телеграм-бот для доносів на сусідів, які не заощаджують електроенергію

Зміст

Про це інформує Центр протидії дезінформації. 

Вказано, що на російських телеграм-каналах почала ширитись інформація, що в Україні в telegram, мовляв, запустили "бот для доносів на сусідів, які не економлять електроенергію".  

У ЦПД спростували цю інформацію і наголосили, що таким чином РФ хоче отримати персональні дані українців. 

"Насправді цей бот – робота російських пропагандистів для збору персональних даних українців. Ніхто з компетентних структур не створював програм для "доносів на сусідів". У разі виявлення такого бота Центр рекомендує заблокувати його та надіслати скаргу до служби підтримки месенджера для його подальшого блокування", - йдеться у повідомленні.

  • Раніше російська пропаганда поширювала фейк, нібито в українській енергетиці зараз катастрофічна ситуація. 
Теги:
Україна
Росія
фейк
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Енергетика
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