"В українській енергетиці катастрофічна ситуація": росіяни розповсюджують новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Цієї зими в Україні буде енергетична катастрофа. Минулого року росіяни майже не бомбили енергетичні обʼєкти, а цього – будуть. Але ще до серйозних ударів ми маємо серйозний дефіцит і відключення. Гроші, які давали союзники для відновлення енергосистем, розікрали головні енергетики", - такі панічні дописи ширяться фейсбуком.

Насправді наведені "факти" – неправдиві або перекручені. Це зазначили і журналісти проєкту "Без брехні".

До прикладу, лише у вересні 2023 року РФ запустила по Україні 246 ракет. Закиди, що "нас майже не бомбили" точно не відповідають дійсності.

"По-друге, дефіцит електроенергії – незначний, за півтора місяця зими ми не мали жодного дня з плановим відключенням світла. Тоді як у 2022-му планові відключення почалися ще у жовтні. Жодних доказів про розкрадання грошей «головними енергетиками» немає. Це – маніпуляція болючою для українців темою", - підсумували у SPRAVDI.