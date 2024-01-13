У Ростові-на-Дону блекаут. Запровадили графік обмеження електроенергії
Ввечері суботи, 13 січня, у російському Ростові-на-Дону стались масові проблеми з електроенергією
Про проблеми з електроенергією повідомило ростовське видання 161.ru.
За інформацією компанії "Комсервіс", знеструмлено вулиці Магнітогорська, Заводська, Звивиста та частина Західного мікрорайону. Російські комунальники обіцяли відновити електропостачання за 2-3 години, але жодних гарантій не дали.
Згодом стало відомо, що немає електрики і в Пролетарському районі, у будинках біля старого аеропорту.
"Россети запровадили графік тимчасового обмеження електропостачання, через це наші споживачі навіть без світла, — прокоментували ситуацію в компанії Доненерго.
- Наприкінці грудня 2023 року про блекаут повідомляли у тимчасово окупованому Маріуполі.
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