У Ростові-на-Дону блекаут. Запровадили графік обмеження електроенергії

Про проблеми з електроенергією повідомило ростовське видання 161.ru.

За інформацією компанії "Комсервіс", знеструмлено вулиці Магнітогорська, Заводська, Звивиста та частина Західного мікрорайону. Російські комунальники обіцяли відновити електропостачання за 2-3 години, але жодних гарантій не дали.

Згодом стало відомо, що немає електрики і в Пролетарському районі, у будинках біля старого аеропорту.

"Россети запровадили графік тимчасового обмеження електропостачання, через це наші споживачі навіть без світла, — прокоментували ситуацію в компанії Доненерго.