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Українські хакери дістали документи, які свідчать про наміри РФ воювати із Заходом

11 березня, 2024 понедiлок
10:45
Світ Путін

Росія готується до світової війни, а тому "закручування гайок" усередині держави лише посилиться після виборів президента, запланованих на березень 2024 року

Про це пише InformNapalm.

Розслідувачі звернули увагу на російську дослідну установу "Інститут наукової інформації з суспільних наук" (російською ИНИОН), яка у 2015 році постраждала від масштабної пожежі. Тоді російські високопосадовці почали наввипередки говорити про необхідність відновлення закладу. Реконструкцію завершили у 2022 році. Нею займалася та ж компанія, яка зараз нібито відновлює тимчасово окупований Маріуполь.

Паралельно відбувалися зміни у колективі закладу. З моменту пожежі й до 2019 року там змінилося аж чотири директори. П'ятим став Олексій Кузнєцов, виходець із престижного інституту міжнародних відносин МДІМВ (МГИМО). Він керує закладом і донині. Група "КіберCпротив" отримала доступ до поштової електронної скриньки помічника Кузнєцова — Романа Сєйткалієва. Формально він працює на посаді наукового співробітника, але по суті є секретарем Кузнєцова.

На пошті Романа Сейткалієва хакери знайшли лист доктору філософських наук, старшому науковому співробітнику ИНИОН Юрію Пущаєву. У ньому Сейткалієв вітає Пущаєва з успіхом його напрацювань і зазначає, що цю роботу було погоджено на найвищому рівні.

Там можна побачити три документи:

  • статтю Пущаєва "Война на Украине и дезападнизация как историческая задача: возможности и пределы" з альманаху "Тетради консерватизма" за 2023 рік;
  • лист директора ИНИОН Кузнєцова голові Держдуми РФ Володіну із пропозицією розглянути аналіз суспільно-політичної обстановки в РФ, проведений фахівцями ИНИОН;
  • лист Володіна президентові Путіну із пропозиціями впроваджувати концепцію "дезахіднизації" у РФ після виборів.

"Як випливає з листа Володіна, ніхто у панівних колах Росії не сумнівається у переобранні Путіна, і ще в листопаді-грудні минулого року російська влада формувала плани на післявиборчий період. Сам лист датований 30 листопада, а як випливає із путінської резолюції "согласен" – він побачив документ 12 грудня 2023 року", - зазначили розслідувачі.

"У той самий день він підписав доволі багато законів, в тому числі зміни до кримінального кодексу (підвищення терміну відбування покарання для умовно-дострокового звільнення), та посилення деяких контролюючих заходів в інтернеті", - додали в InformNapalm.

У листі зазначається, що Росія потребує трансформації й заходів, які посилять її перед майбутніми викликами. Серед запропонованих заходів – посилення цензури, зокрема на ТБ і в інтернеті, розв'язання питання опозиційних рухів, помірна клерикалізація суспільства.

"Подібні кроки, на думку Володіна, покликані “трансформувати суспільство і перейти до прискореної мобілізації в післявиборчий період”, а комітети Держдуми готові підтримати ініціативу і за командою вождя розпочати напрацювання законопроєктів", - зазначають розслідувачі.

Вони вказують на те, що концепцію, схоже, вже погоджено з заступником адміністрації президента РФ Кірієнком. Під документом стоїть підпис, схожий на його підпис.

В ИНИОН переконані, що повернення травмованих чоловіків після так званої СВО, збільшення пенсійного віку, низькі темпи зростання зарплат і пенсій збуджуватимуть суспільство у РФ. Аби цього не допустити, потрібно продовжити сіяти хаос за межами держави, тим самим зміщуючи фокус громадян із внутрішніх проблем на зовнішні подразники.

"Фактично, це завуальоване визнання неминучості нової світової війни й розширення експансії Росії в країни Балтії та Польщу. Характерно, що нещодавня стаття німецького видання Bild вже описує сценарій нападу Росії на країни Балтії", – резюмували розслідувачі.

  • У січні Bild писав, що Німеччина підготувала сценарій на випадок програшу України у війні. У НАТО заявили, що цей документ є уявною ситуацією для перевірки військових можливостей.
Теги:
Росія
Володимир Путін
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