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"Українці не мають ресурсів, щоб зупинити наступ РФ на Донбасі": фейки іноземних ЗМІ за 12 вересня

Ольга Бабишена
12 вересня, 2024 четвер
16:30
Світ фейкові новини, fake news

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які світові медіа запустили 12 вересня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 12 вересня у світі з'явилися дві дезінформації. 

Дезінформація: Німецько-фінський блогер Кім Дотком написав в Х: "Минуло 10 років відтоді, як США здійснили переворот у демократично обраному українському уряді. Це зрозуміло: 97% Криму проголосували за приєднання до Росії. ЄС є співучасником навмисної та спровокованої США маріонеткової війни проти Росії". 

Спростування: Дотком знову використовує проросійський наратив щодо "проксі-війни Заходу проти Росії" задля дискредитації України в очах іноземної аудиторії. Однак саме Росія розпочала агресію проти України, анексувавши Крим у 2014 році та розвʼязавши військові дії на Донбасі, і несе повну відповідальність за всі вчинені нею злочини.

Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер в інтерв’ю на YouTube-каналі Danny Haiphong заявив: "Українці не мають ресурсів, щоб зупинити російський наступ на Донбасі, і рано чи пізно українці там зламаються, і ви знаєте, що нам доведеться пережити ганебний відступ за Дніпро. Отже, це піар-хід України, щоб переконати більше європейських країн зазирнути глибше до своїх скарбниць і витягнути звідти більше грошей та військового обладнання для відновлення української армії". 

Спростування: Риторика С. Ріттера ніщо інше як ретрансляція наративів російської пропаганди, яка спрямована на дискредитацію Сил оборони України. Проте, попри складні умови, ЗСУ ефективно виконують бойові завдання на фронті, зокрема, завдяки постійній підтримці міжнародних партнерів.

  • Раніше американська журналістка Фіорелла Ізабель заявила, що Україна вбиває жінок і дітей, бо програє. 

Теги:
Україна
Росія
ЄС
Крим
Донбас
ЗСУ
Анексія Криму
Війна з Росією
Донеччина
фейк
США
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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