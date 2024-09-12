"Україна вбиває жінок і дітей, бо програє": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 11 вересня

За версією ЦПД при РНБО України, 11 вересня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.

Маніпуляція: Американське видання The American Conservative написало: "Уряд Зеленського не може просто зібрати речі і залишити Курськ, як би добре це не було, з поваги до тієї ж логіки, яка спонукала до цієї авантюри: однією з головних цілей України є формування сприйняття Заходом, і за цих обставин відступ буде неможливо представити як щось інше, крім провалу".

Спростування: Таке твердження збігається з кремлівською риторикою та має на меті створити образ "провалу" курської операції в обличчі іноземної аудиторії. Як неодноразово зазначав Президент України, всі визначені завдання курської операції ЗСУ успішно реалізуються.

Дезінформація: Американська журналістка Фіорелла Ізабель написала в Х: "Україна програє, і це факт. Тому їм доводиться вбивати дітей і жінок, аби удати, що вони щось роблять. Боягузи. Реальність геть інша. Але ви не побачите, як західні медіа згадують про те, що сталося, вони просто применшують це".

Спростування: Подібні звинувачення журналістки є безпідставними і не підтверджуються доказами. Саме Росія напала на суверенну державу, щодня вбиває українців та знищує українські міста.