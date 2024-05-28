"Українці" пропонують білорусам гроші за воєнну інформацію, - "Гаюн"
Білорусам почали надходити пропозиції від "українців", які буцімто пропонують гроші за воєнну інформацію
Про це "Беларускі Гаюн" повідомив у Telegram-каналі.
За інформацією джерела, з недавнього часу жителям Білорусі почали надходити повідомлення від невідомих, які представляються "українцями". Вони буцімто пропонують людям гроші за інформацію про військову активність російської і білоруської армії.
"Хочемо попередити, що за акаунтами "українців" може ховатися будь-хто, зокрема, силовики Лукашенка, і навіть відповідь на таке повідомлення може нести реальні ризики. Тому в жодному разі не відповідайте на такі повідомлення", - пише "Гаюн".
- У п'ятницю, 24 травня, до білоруського Гомеля прилетів літак, який належить колишньому президенту України Віктору Януковичу.
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