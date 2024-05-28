"Українці" пропонують білорусам гроші за воєнну інформацію, - "Гаюн"

Про це "Беларускі Гаюн" повідомив у Telegram-каналі.

За інформацією джерела, з недавнього часу жителям Білорусі почали надходити повідомлення від невідомих, які представляються "українцями". Вони буцімто пропонують людям гроші за інформацію про військову активність російської і білоруської армії.

"Хочемо попередити, що за акаунтами "українців" може ховатися будь-хто, зокрема, силовики Лукашенка, і навіть відповідь на таке повідомлення може нести реальні ризики. Тому в жодному разі не відповідайте на такі повідомлення", - пише "Гаюн".