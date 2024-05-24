У Гомель прилетів літак, що належить Януковичу, - "Беларускі Гаюн"

Про це повідомляє моніторинговий білоруський Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що літак Dassault Falcon 900C (RA-09617) приземлився в аеропорту Гомель близько 12:50.

Моніторингова група нагадала, що востаннє Віктор Янукович був у Білорусі в березні 2022 року.