У Гомель прилетів літак, що належить Януковичу, - "Беларускі Гаюн"
У п'ятницю, 24 травня, до білоруського Гомеля прилетів літак, який належить колишньому президенту України Віктору Януковичу
Про це повідомляє моніторинговий білоруський Telegram-канал "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що літак Dassault Falcon 900C (RA-09617) приземлився в аеропорту Гомель близько 12:50.
Моніторингова група нагадала, що востаннє Віктор Янукович був у Білорусі в березні 2022 року.
- У жовтні 2022 року активи Януковича повторно заблокували в Україні на 10 років.
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