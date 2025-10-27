Ультраправа партія Мілея перемогла на позачергових виборах в Аргентині

Про це інформує The Guardian.

За підрахунками понад 95% бюлетенів, політична сила Мілея набрала 40,84% голосів, тоді як пероністи з Fuerza Patria отримали 31,67%.

Хоча результат не забезпечує Мілею більшості в конгресі, аналітики називають його несподіваним успіхом. Попри звинувачення у корупції, економічну кризу й падіння рейтингу, партії вдалося здобути перемогу навіть у провінції Буенос-Айрес, де у вересні вона зазнала поразки.

"Я король загубленого світу, — співав Мілей, виходячи на сцену перед сотнями прихильників у готелі в Буенос-Айресі. - Сьогодні ми подолали переломний момент — починається будівництво великої Аргентини".

Він подякував США за обіцяний пакет допомоги в 40 млрд доларів, назвавши його "безпрецедентним не тільки в історії Аргентини, але й у світовій історії, оскільки США ніколи не надавали підтримки такого масштабу".

"Зараз ми зосереджені на проведенні реформ, необхідних Аргентині для консолідації зростання та остаточного злету країни — щоб зробити Аргентину знову великою", — заявив президент іспанською мовою, повторивши слоган Трампа.

Президент США Дональд Трамп привітав Мілея з "переконливою перемогою".

"Вітаємо президента Хав'єра Мілея з його переконливою перемогою в Аргентині. Він робить чудову роботу! Наша віра в нього була виправдана народом Аргентини", - написав він на своїй сторінці Truth Social.

фото: скриншот

На виборах переобирали частину парламенту — 127 із 257 депутатів нижньої палати та третину сенату, 24 із 72 місць. За підсумками голосування партія Мілея La Libertad Avanza отримала 64 мандати у нижній палаті та 12 у верхній. Це дає президенту достатньо голосів, щоб блокувати законопроєкти опозиції й утримувати президентське вето.