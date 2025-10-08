Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Аргентинський "рок-зірковий президент" Мілей виступив у Буенос-Айресі, заявивши: "Я людина"

Адріана Муллаянова
8 жовтня, 2025 середа
16:01
Світ Хав'єр Мілей

Аргентинський президент Хав’єр Мілей, знаний як "рок-зірковий президент" і колишній фронтмен гурту, що наслідував Rolling Stones, намагається повернути собі популярність після стрімкого падіння рейтингу

Зміст

Про це повідомляє DW.

У понеділок, 6 жовтня,  ввечері Хав’єр Мілей знову вийшов на сцену — цього разу в Movistar Arena Буенос-Айреса, де 15-тисячний натовп зустрів його вигуками "Мілей! Мілей!". Президент у шкіряних обладунках виконав сет із дев’яти пісень — здебільшого рок-гімнів 1980-х, звертаючись до публіки зі словами: "Я людина. Можливо, це так не здається, але це так".

Однак за межами сцени ситуація значно менш романтична. Два роки тому Мілей прийшов до влади як політик-анархокапіталіст, обіцяючи "вирізати" державні витрати бензопилою та покласти край тризначній інфляції. Його агресивна економічна політика спершу викликала захоплення на Заході: Дональд Трамп публічно підтримав його, а британські та американські консерватори називали аргентинця символом нового економічного "дива".

Та нині це "диво" перетворюється на кризу. На тлі знецінення песо, протестів і звинувачень у корупції — зокрема проти сестри президента, Каріни Мілей, яка очолює його апарат, — підтримка лідера різко впала. У серпні демонстранти закидали його кортеж камінням, а у вересні партія La Libertad Avanza зазнала нищівної поразки на виборах у Буенос-Айресі, де мешкає майже 40% аргентинців.

Ситуацію погіршив скандал із союзником президента Хосе Луїсом Еспертом, який визнав отримання $200 тис. від підозрюваного наркоторговця. 

"Мілей переживає глибоку кризу управління, президентства і підтримки", — зазначив журналіст Себастьян Лакунза.

Політологиня Паола Зубан вважає, що моральна риторика Мілея про "боротьбу з кастою" зруйнована: "Очікування впали, довіра зникла — і це стало причиною нинішньої глибокої кризи".

Аналітики додають, що його "шокова терапія" боляче вдарила по суспільству — від пенсіонерів і лікарень до університетів і домогосподарств, які стикаються зі зростанням цін. Попри це, частина фанатів президента зберігає віру: "Ми просто повинні почекати. Він ще не завершив половину терміну", — сказав один із прихильників, який прийшов на концерт у костюмі лева — символа руху Мілея.

Та навіть серед його найближчих союзників лунають сумніви. Один з активістів визнав: "Концерт міг виглядати ефектно, але зараз це виглядає, щонайменше, невчасно".

Хто такий Хав'єр Мілей

Хав’єр Мілей — аргентинський політик і економіст, представник лібертаріанського руху, який з 2023 року обіймає посаду президента Аргентини. До політики він був відомий як фронтмен рок-гурту та активний публічний діяч. Відомий своїми радикальними економічними обіцянками, зокрема жорстким скороченням державних витрат і боротьбою з інфляцією.
 

