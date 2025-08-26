Умєров і Єрмак прибули у Катар
Андрій Єрмак і Рустем Умєров у місті Доха зустрілися з міністром з питань національної оборони Катару Саудом бін Абдулрахманом бін Хасаном Аль-Тані
Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак у телеграм.
26 серпня Андрій Єрмак разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим прибули до Дохи. Посадовці зустрілися з віцепрем'єр-міністром, міністром з питань національної оборони держави Катар шейхом Саудом бін Абдулрахманом бін Хасаном Аль-Тані.
"Обговорили спільні інтереси у сфері безпеки та оборони, а також шляхи подальшого розвитку партнерства між Україною та Катаром", - уточнив Єрмак.
