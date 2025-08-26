Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Умєров і Єрмак прибули у Катар

Умєров і Єрмак прибули у Катар

Дар'я Тарасова
26 серпня, 2025 вiвторок
17:10
Світ

Андрій Єрмак і Рустем Умєров у місті Доха зустрілися з міністром з питань національної оборони Катару Саудом бін Абдулрахманом бін Хасаном Аль-Тані

Зміст

Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак у телеграм.

26 серпня Андрій Єрмак разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим прибули до Дохи. Посадовці зустрілися з віцепрем'єр-міністром, міністром з питань національної оборони держави Катар шейхом Саудом бін Абдулрахманом бін Хасаном Аль-Тані.

"Обговорили спільні інтереси у сфері безпеки та оборони, а також шляхи подальшого розвитку партнерства між Україною та Катаром", - уточнив Єрмак.
 

Теги:
Новини
Катар
Війна з Росією
Андрій Єрмак
Рустем Умєров
2025, вiвторок
26 серпня
17:23
Оновлено
окупанти, оркі, російські солдати
DeepState заявив про окупацію двох населених пунктів на Дніпровщині, у Генштабі спростували
17:15
Ексклюзив
Путін та президент Ірану Пезешкіан
"Іран звинувачує РФ у зраді, відносини між країнами погіршуються": експерт-міжнародник Семиволос назвав причину
17:04
Оновлено
на фото Володимир Зеленський з військовими
Зеленський провів нараду з військовими: Сирський заявив про позитивні тенденції на прикордонні Сумщини та Харківщини
16:42
В Естонії впав дрон, поліція припускає, що він український. Міноборони Україну не звинувачує
16:37
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 71 бій, третину з них - на Покровському напрямку
16:29
У США вбили 23-річну біженку з України: підозрюваного арештували
16:29
Огляд
Від ікони кіно до скандальної участі в московському кінофестивалі: що відомо про Вуді Аллена та інші конфузи з ним
16:00
OPINION
Росіяни активізувались у Серебрянському лісі: як це впливає на ситуацію на Лиманському напрямку
15:56
Shahed-136
Встановлюють комплекс "Панцир": "Атеш" розповів, як росіяни намагаються захистити завод із виробництва "шахедів" в Алабузі
15:52
Анонс
Анатолій Трубін
Ліга чемпіонів: розклад і результати вирішальних матчів відбору
15:34
Україна і Велика Британія обговорили спільне виробництво дронів
15:09
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років оновлять на засіданні уряду 26 серпня, — Зеленський
15:06
Трамп на даху
Південна Корея побоювалася повтору "моменту Зеленського" під час зустрічі президента Лі Дже Мьона з Трампом в Овальному кабінеті
14:52
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:36
Оновлено
Шахта "Відродження"
Росія обстріляла шахту на Донеччині: один гірник загинув, є поранені
14:35
Сергій Ребров
Ребров обрав склад збірної України для старту відбору ЧС-2026
14:24
На фото: Вуді Аллен на 80-му Венеційському кінофестивалі
Вуді Аллен про виступ на кінофестивалі у Москві: Не вважаю припинення культурного діалогу гарним способом допомогти
14:20
Огляд
Третина учнів залишають школи: чому Польща втрачає українських старшокласників
14:14
В російській Ухті вдруге за півроку загорівся НПЗ
Україна вивела з ладу 17% потужностей нафтопереробки РФ, - Reuters
14:10
Росіяни на Харківщині атакували автівку з гуманітарною допомогою: є постраждалі
14:05
OPINION
Рухи Навроцького: Тепер Польща не головна у Східній Європі
13:44
У Франківську патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку
У Києві оштрафували за порушення ПДР мобільну вогневу групу: в поліції прояснили ситуацію
13:35
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Індія зменшить закупівлі російської нафти перед підвищенням мит США, - Bloomberg
13:20
Дмитро Лубінець
Україна та РФ обмінялися листами від військовополонених, - Лубінець
13:15
Матеуш Моравецький
Експрем'єр Моравецький запропонував депортувати з Польщі за демонстрацію "символіки Бандери"
12:52
на фото захисник, який 5 днів повз до українських позицій із перерізаним горлом
На Дніпровщині лікують нацгвардійця, який 5 днів повз до українських позицій із перерізаним горлом
12:47
У Китаї супутникові знімки зафіксували десятки видів зброї, здатної завдати ударів США, - Bloomberg
12:42
спека
"Хвиля холоду вже починає відкочуватися назад": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 27 серпня
12:41
Ексклюзив
мобілізація
Влада продовжує займати "страусячу" позицію": нардепка Фріз про законопроєкт щодо виїзду чоловіків за кордон
12:33
Укрпошта підвищила тарифи на посилки в США через мита Трампа
12:28
Обстріл Куп'янська 19 квітня
Може виникнути схожа історія, як із Добропіллям: військовий оглядач про ситуацію біля Купʼянська
12:10
міни
"Масштаб, якого ми раніше не бачили": експерт ООН про замінованість територій України
12:06
OPINION
"Реформа" Офісу президента: що в цих умовах зможуть змінити ветерани та військові?
11:53
Ексклюзив
Коаліція охочих
Уникнути провалу Будапештського меморандуму: експерт Самусь про варіанти безпекових гарантій для України
11:45
Збиті російські безпілотники
Російські дрони атакують цивільні автівки на трасі Херсон-Миколаїв, ОВА просить обирати інший маршрут
11:37
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Конфлікти між громадянами та працівниками ТЦК - це ознака проваленої мобілізації, - ветеран Симороз
11:20
Збирала дані про оборонні установи: СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала російські обстріли у Києві
11:09
Українські прикордонники зірвали наступ армії РФ на Покровському напрямку й взяли в полон 9 окупантів
10:41
білоруські прикордонники
Цьогоріч з України до Білорусі намагались втекти 911 чоловіків, це вдвічі більше, ніж за минулі три роки, - "Слідство.Інфо"
10:34
Мігранти на кордоні Польщі з Білоруссю поранили польського солдата
Більше новин
