Обговорили припинення вогню та узгодили контакти: Зеленський провів розмову з Еміром Катару

Про це Зеленський написав у telegram.

"Ми в Україні справді вдячні за підтримку, за всю надану гуманітарну допомогу. Завдяки посередництву Катару ми змогли повернути додому багатьох наших дітей, які були незаконно депортовані до Росії. Дуже цінуємо людяність та допомогу. Обговорили дипломатичну ситуацію та можливості для реального закінчення війни. Припинення вогню має стати першим кроком", – поінформував український лідер.

Він також підкреслив, що позиція Еміра полягає в тому, що питання щодо України не можуть вирішуватися без участі Києва.

"Вкотре підтвердив, що Україна готова до будь-яких форматів зустрічі, які можуть принести чесний і стійкий мир. Узгодили наші контакти з партнерами та домовилися бути на зв’язку", – додав президент.