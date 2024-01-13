Унаслідок сильних дощів у Колумбії стався зсув ґрунту: 18 людей загинуло
Унаслідок сильних дощів у Колумбії стався зсув гірської породи, в результаті якого загинуло щонайменше 18 людей, багато інших отримали поранення
Про це повідомляє Daily Mail.
Зсув стався у п'ятницю, 12 січня, близько 16:00 за місцевим часом на дорозі між містами Кібдо та Медельїн.
Багато жертв перебували у своїх автомобілях, коли лавина бруду і каміння насунулася на них і поховала їх під собою.
Кадри цієї трагедії показують, що все сталося так швидко, що у них не було жодного шансу врятуватися.
- 1 січня в Японії стався потужний землетрус, унаслідок якого загинуло щонайменше 220 людей.
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