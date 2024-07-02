Уперше за 15 років Аргентина постачатиме кукурудзу Китаю
Аргентина готує до поставок кукурудзу Китаю: вони стануть першими за 15 років
Про це пише Bloomberg.
Зазначено, що компанія Syngenta AG Аргентини зафрахтувала танкер MSXT Echo, аби відправити до КНР 66 тис. метричних тонн зерна.
У матеріалі йдеться, що Аргентина декілька тижнів тому здійснила кроки, щоб отримати дозвіл від Пекіна на відкриття ринку Китаю для своєї кукурудзи після укладення угоди про санітарні вимоги - понад рік тому.
"Поставки Китаю свідчать, що дві країни, ймовірно, будуть мати міцні торговельні відносини під керівництвом Хав'єра Мілея, який пообіцяв минулого року, що обмеже зв’язки з Китаєм, якщо стане президентом Аргентини", - зазначає Bloomberg.
Також наголошується, що торгівля та інвестиції КНР визначають значну частину економіки Аргентини - від енергетики до банківського сектору.
Bloomberg водночас зауважує, що Китай - найбільший світовий імпортер кукурудзи для годівлі худоби, однак фермери держави продовжують боротися зі складними погодними умовами, зокрема з повенями й посухами, які загрожують врожаю.
- 4 травня повідомлялось, що надана Україні зовнішня допомога, в тому числі інвестиції, створюють умови для зростання експорту збіжжя з України приблизно на 15% цього року.
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