Уперше за 15 років Аргентина постачатиме кукурудзу Китаю

Про це пише Bloomberg.

Зазначено, що компанія Syngenta AG Аргентини зафрахтувала танкер MSXT Echo, аби відправити до КНР 66 тис. метричних тонн зерна.

У матеріалі йдеться, що Аргентина декілька тижнів тому здійснила кроки, щоб отримати дозвіл від Пекіна на відкриття ринку Китаю для своєї кукурудзи після укладення угоди про санітарні вимоги - понад рік тому.

"Поставки Китаю свідчать, що дві країни, ймовірно, будуть мати міцні торговельні відносини під керівництвом Хав'єра Мілея, який пообіцяв минулого року, що обмеже зв’язки з Китаєм, якщо стане президентом Аргентини", - зазначає Bloomberg.

Також наголошується, що торгівля та інвестиції КНР визначають значну частину економіки Аргентини - від енергетики до банківського сектору.

Bloomberg водночас зауважує, що Китай - найбільший світовий імпортер кукурудзи для годівлі худоби, однак фермери держави продовжують боротися зі складними погодними умовами, зокрема з повенями й посухами, які загрожують врожаю.