Уряд ФРН виділив на лікування поранених українців додаткові 50 млн євро
Українців, які постраждали внаслідок агресії Росії, і надалі лікуватимуть в Німеччині. Уряд ФРН виділив на це додаткові 50 млн євро
Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, передає DW.
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року в німецьких клініках уже пройшли лікування 1173 важкопоранених і травмованих українських військових і цивільних осіб.
"Ця допомога є імперативом людяності - і ми продовжуємо надавати її з усіх сил", - сказала Фезер.
У майбутньому німецький уряд хоче спростити процедури як для постраждалих з України, так і для лікарень у ФРН і місцевої влади. Наприклад, Федеральна служба управління оброблятиме й оплачуватиме витрати на стаціонарне лікування поранених на війні без бюрократичних процедур.
- За офіційними даними, внаслідок російської збройної агресії 1609 українських дітей дістали поранення, а 575 були вбиті. При цьому реальні цифри можуть бути набагато вищими.
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