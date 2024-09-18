Уряд ФРН виділив на лікування поранених українців додаткові 50 млн євро

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, передає DW.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року в німецьких клініках уже пройшли лікування 1173 важкопоранених і травмованих українських військових і цивільних осіб.

"Ця допомога є імперативом людяності - і ми продовжуємо надавати її з усіх сил", - сказала Фезер.

У майбутньому німецький уряд хоче спростити процедури як для постраждалих з України, так і для лікарень у ФРН і місцевої влади. Наприклад, Федеральна служба управління оброблятиме й оплачуватиме витрати на стаціонарне лікування поранених на війні без бюрократичних процедур.