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Через російську збройну агресію загинули щонайменше 575 дітей, – Лубінець

Юлія Юліна
18 вересня, 2024 середа
17:12
Війна з Росією діти, дитина лікарня

За офіційними даними, внаслідок російської збройної агресії 1609 українських дітей дістали поранення, а 575 були вбиті. Реальні цифри можуть бути набагато вищими

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Про це заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з делегацією бундестагу ФРН на чолі з Нільсом Грюндером.

"Унаслідок російської агресії українці щоденно гинуть та зазнають травмувань. Офіційно встановлено, що 1609 дітей отримали поранення, а 575 були вбиті. Справжні цифри можуть бути ще страшнішими, адже в нас немає доступу до даних із ТОТ України", - сказав омбудсмен.

Він підкреслив, що РФ цинічно і систематично порушує Женевські конвенції про захист цивільного населення під час війни та про поводження з військовополоненими.

Також Лубінець розповів німецькій делегації про роботу над імплементацією Формули миру та важливість залученості третіх країн для повернення всіх українських громадян із неволі та депортації.

"Ми високо цінуємо допомогу Німеччини, разом із тим Україна потребує ще більшої підтримки з боку всіх наших міжнародних партнерів. Якщо ми хочемо, щоб демократичний устрій не програв тоталітарним режимам, то цивілізовані країни мають швидко приймати непрості рішення для посилення нашого протистояння Росії. Інакше війна у Європі не обмежиться лише Україною", - наголосив омбудсмен.

  • Наприкінці червня 2024 року Офіс генпрокурора інформував, що РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну вбила 551 дитину й поранила понад 1411.
Теги:
Новини
Україна
воєнні злочини Росії
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