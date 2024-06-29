РФ вбила 551 дитину й поранила понад 1411 з початку повномасштабного вторгнення в Україну

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що більше ніж 1962 року діти народилися в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Станом на ранок 29 червня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 551 дитина загинула та понад 1411 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у таких: Донецькій - 550, Харківській - 399, Херсонській - 154, Дніпропетровській - 152, Київській - 130.

У генпрокуратурі також нагадали випадки загибелі та травмування дітей за останні дні внаслідок обстрілів військами держави-агресора українських населених пунктів:

26 червня в м. Дергачі Харківської області народили 17-річну дівчину і двоє хлопчиків 12 та 15 років.

26 червня в смт Антонівка Херсонської області поранено двох дівчаток 12 та 15 років.

27 червня в м. Селидове Донецької області народили 17-річного хлопця та 11-річну дівчинку.

28 червня в смт Нью-Йорк Донецької області поранено 8-річну дівчинку.

28 червня в м. Дніпро поранено півмісячне немовля.

Російські окупанти у п'ятницю, 28 червня, обстріляли Дніпро. Внаслідок удару пошкоджена дев'ятиповерхівка, одна людина загинула, ще 12 постраждали, серед них 7-місячне немовля.