Росіяни обстріляли дев'ятиповерхівку в Дніпрі: є загиблий, серед поранених 7-місячне немовля

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог вчинив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів", - написав очільник ОВА.

Він додав, що попередньо, є поранені.

Як повідомили кореспонденти Суспільного, унаслідок атаки зруйновано чотири поверхи, п'ятий - пошкоджений. Журналісти також зазначили, що рух вулицями, які розташовані поруч з місцем удару, перекрили. Крім того, призупинили роботу електротранспорту.

На російську атаку відреагував президент України Володимир Зеленський.

За його словами, чотири поверхи зруйновано, троє людей постраждали. На місці рятувальники надають усю необхідну допомогу.

"Саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення – потрібен надійний повітряний щит для України", - наголосив президент.

Очільник МВС Ігор Клименко станом на 19:45 повідомив про одного загиблого та пʼятьох поранених унаслідок обстрілу.

"Рятувальники розбирають завали. У квартирах заблоковані люди. Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля - потерпілого засипало частинами понівеченого будинку", - написав Клименко.

О 19:59 Сергій Лисак повідомив про те, що внаслідок обстрілу РФ одна людина загинула, ще 6 постраждалих, серед них 7-місячне немовля.

За його словами, троє місцевих у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік. Інші - середні.

"У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. Там у квартирах ймовірно заблоковані люди. Як і у автівках навколо місця ракетної атаки", - додав Лисак.

Також в одному з під'їздів потрощеного будинку сталося займання.