Уряд Молдови схвалив запровадження надзвичайного стану в енергетиці
Уряд Молдови на засіданні в середу, 11 грудня, ухвалив рішення про запровадження надзвичайного стану в енергетиці країни на 60 днів
Про це пише NewsMaker.
Як зазначається, запровадження надзвичайного стану пов'язане з припиненням транзиту російського газу через територію України з 1 січня 2025 року.
Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Молдови Олег Серебрян зазначив, що ситуація загрожує стабільному постачанню природного газу на лівобережну частину Молдови - у так зване Придністров'я.
Варто зазначити, що сама Молдова відмовилася від російського газу й купує його виключно на європейському ринку. Весь законтрактований обсяг газу від Газпрому йде транзитом через Україну в окупований росіянами регіон Придністров'я, який за це забезпечує більшість потреб Молдови в електроенергії.
Вже 12 грудня прем'єр-міністр Дорін Речан звернеться до парламенту, і, якщо запит буде схвалений, надзвичайний стан запровадять з понеділка, 16 грудня.
- Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.
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