Уряд Молдови схвалив запровадження надзвичайного стану в енергетиці

Про це пише NewsMaker.

Як зазначається, запровадження надзвичайного стану пов'язане з припиненням транзиту російського газу через територію України з 1 січня 2025 року.

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Молдови Олег Серебрян зазначив, що ситуація загрожує стабільному постачанню природного газу на лівобережну частину Молдови - у так зване Придністров'я.

Варто зазначити, що сама Молдова відмовилася від російського газу й купує його виключно на європейському ринку. Весь законтрактований обсяг газу від Газпрому йде транзитом через Україну в окупований росіянами регіон Придністров'я, який за це забезпечує більшість потреб Молдови в електроенергії.

Вже 12 грудня прем'єр-міністр Дорін Речан звернеться до парламенту, і, якщо запит буде схвалений, надзвичайний стан запровадять з понеділка, 16 грудня.