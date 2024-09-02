Уряд Румунії підтримав законопроєкт про передачу системи Patriot Україні
Румунський уряд схвалив законопроєкт, який дозволить безоплатно передати Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot, і направить документ до парламенту
Про це повідомляє Digi24 з посиланням на прессекретаря уряду Міхая Константіна.
Зазначено, що проєкт закону підтримали на засіданні в понеділок, 2 вересня. За словами Костантіна, уряд направить його до парламенту для прийняття в екстреному порядку.
"Виконавча влада схвалила і направить до парламенту, як невідкладний, проєкт закону, який доповнює Закон 222/2017 про наземну протиповітряну оборону. Зокрема, проєкт передбачає, що зенітно-ракетний комплекс Patriot є предметом актів дарування третім особам. Після ухвалення закону парламентом уряд зможе прийняти рішення, яке зробить акт дарування операційним", - заявив прессекретар.
У міноборони Румунії додали: держава поставить одну із семи систем Patriot в конфігурації 3+, які продали США. Чотири системи прибули в Румунію, дві з яких уже працюють.
Акцентовано, що передача системи Україні стане можливою завдяки змінам до Закону 222 від 2017 року: він дозволив Румунії придбати 7 американських комплексів Patriot за майже $4 млрд.
- 30 серпня міністерство оборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт щодо передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.91 Купівля 40.91Продаж 41.39
- EUR Купівля 45.19Продаж 45.89
- Актуальне
- Важливе