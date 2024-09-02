Уряд Румунії підтримав законопроєкт про передачу системи Patriot Україні

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на прессекретаря уряду Міхая Константіна.

Зазначено, що проєкт закону підтримали на засіданні в понеділок, 2 вересня. За словами Костантіна, уряд направить його до парламенту для прийняття в екстреному порядку.

"Виконавча влада схвалила і направить до парламенту, як невідкладний, проєкт закону, який доповнює Закон 222/2017 про наземну протиповітряну оборону. Зокрема, проєкт передбачає, що зенітно-ракетний комплекс Patriot є предметом актів дарування третім особам. Після ухвалення закону парламентом уряд зможе прийняти рішення, яке зробить акт дарування операційним", - заявив прессекретар.

У міноборони Румунії додали: держава поставить одну із семи систем Patriot в конфігурації 3+, які продали США. Чотири системи прибули в Румунію, дві з яких уже працюють.

Акцентовано, що передача системи Україні стане можливою завдяки змінам до Закону 222 від 2017 року: він дозволив Румунії придбати 7 американських комплексів Patriot за майже $4 млрд.