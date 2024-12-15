В аеропорту Нью-Йорка закривали злітно-посадкові смуги через проліт невідомого дрона

Про це повідомляє ABC News.

Як зазначається, невідомий дрон біля аеропорту виявила Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) близько 21:30.

Після цього злітно-посадкові смуги були закриті приблизно на годину. У портовому управлінні Нью-Йорка та Нью-Джерсі розповіли, що це не вплинуло на роботу рейсів.



Губернаторка штату Нью-Йорка Кеті Хочул після інциденту з БПЛА звернулася за федеральною допомогою на тлі інших випадків з фіксацією невідомих безпілотників з середини листопада.

Вона висловила розчарування у своїй заяві та зазначила, що "це зайшло занадто далеко".

Хочул закликала Розвідувальний центр штату Нью-Йорк розслідувати інциденти з дронами і закликала Конгрес ухвалити Закон про безпеку та повторну авторизацію, який посилить нагляд FAA за дронами та надасть більше повноважень державним і місцевим правоохоронним органам для розслідування цієї діяльності.

Наприкінці листопада над чотирма базами військово-повітряних сил США у Великій Британії також впродовж тижня помітили низку невідомих дронів.



