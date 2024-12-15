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В аеропорту Нью-Йорка закривали злітно-посадкові смуги через проліт невідомого дрона

Світлана Кравченко
15 грудня, 2024 неділя
07:14
Світ

Увечері 14 грудня у міжнародному аеропорті "Стюарт" біля Нью-Йорка тимчасово закрили злітно-посадкові смуги через виявлений у районі невідомий безпілотник

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Про це повідомляє ABC News.

Як зазначається, невідомий дрон біля аеропорту виявила Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) близько 21:30. 

Після цього злітно-посадкові смуги були закриті приблизно на годину. У портовому управлінні Нью-Йорка та Нью-Джерсі розповіли, що це не вплинуло на роботу рейсів.

Губернаторка штату Нью-Йорка Кеті Хочул після інциденту з БПЛА звернулася за федеральною допомогою на тлі інших випадків з фіксацією невідомих безпілотників з середини листопада.

Вона висловила розчарування у своїй заяві та зазначила, що "це зайшло занадто далеко".

Хочул закликала Розвідувальний центр штату Нью-Йорк розслідувати інциденти з дронами і закликала Конгрес ухвалити Закон про безпеку та повторну авторизацію, який посилить нагляд FAA за дронами та надасть більше повноважень державним і місцевим правоохоронним органам для розслідування цієї діяльності.

  • Наприкінці листопада над чотирма базами військово-повітряних сил США у Великій Британії також впродовж тижня помітили низку невідомих дронів.


 

Теги:
Новини
Нью-Йорк
безпілотник
аеропорти
США
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