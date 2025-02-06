В Аргентині заборонили операції зі зміни статі для неповнолітніх
Уряд президента Аргентини Хав'єра Мілея 5 лютого оголосив про заборону гормонального лікування та операцій зі зміни статі для неповнолітніх
Про це повідомляє Rtve.
"Уряд вирішив змінити закон про гендерну ідентичність і заборонити гормональне лікування та операції з адаптації тіла для дітей до 18 років", - заявив прессекретар президента Мануель Адорні.
Він також нагадав, що закон про гендерну ідентичність, прийнятий у травні 2012 року, дозволяв людям проходити гормональне лікування і хірургічні операції, щоб адаптувати своє тіло до статі, з якою вони себе ідентифікують.
"Ці втручання, яким піддаються діти, становлять серйозний ризик для їхнього здоров'я, як фізичного, так і психічного, оскільки вони передбачають переривання процесу їхнього дозрівання. Ба більше, у багатьох випадках наслідки цих методів лікування та операцій є незворотними", - наголосив Адорні.
У своїй заяві уряд зазначив, що "гендерна ідеологія, доведена до крайнощів і застосована до дітей силою або психологічним примусом, є відвертим насильством над дітьми".
- 28 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону операцій зі зміни статі для осіб віком до 19 років.
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