В Аргентині заборонили операції зі зміни статі для неповнолітніх

Про це повідомляє Rtve.

"Уряд вирішив змінити закон про гендерну ідентичність і заборонити гормональне лікування та операції з адаптації тіла для дітей до 18 років", - заявив прессекретар президента Мануель Адорні.

Він також нагадав, що закон про гендерну ідентичність, прийнятий у травні 2012 року, дозволяв людям проходити гормональне лікування і хірургічні операції, щоб адаптувати своє тіло до статі, з якою вони себе ідентифікують.

"Ці втручання, яким піддаються діти, становлять серйозний ризик для їхнього здоров'я, як фізичного, так і психічного, оскільки вони передбачають переривання процесу їхнього дозрівання. Ба більше, у багатьох випадках наслідки цих методів лікування та операцій є незворотними", - наголосив Адорні.

У своїй заяві уряд зазначив, що "гендерна ідеологія, доведена до крайнощів і застосована до дітей силою або психологічним примусом, є відвертим насильством над дітьми".