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В Австралії мають намір заборонити дітям до 16 років користуватися соцмережами

Катерина Ганжа
7 листопада, 2024 четвер
11:26
Світ Смартфон

В австралійському уряді заявили про намір запровадити "передове" законодавство, яке заборонить дітям до 16 років користуватися соціальними мережами

Зміст

Про це пише BBC. 

За словами прем’єр-міністра країни Ентоні Албанезе, запропоновані законопроєкти, які будуть подані до парламенту наступного тижня, спрямовані на пом’якшення шкоди, якої соціальні мережі завдають дітям.

"Це для мам і тат... Вони, як і я, дуже переживають за безпеку наших дітей в інтернеті. Я хочу, щоб австралійські родини знали, що уряд вас підтримує", - зазначив Албанезе.

Хоча багато деталей ще потребують обговорення, в уряді заявляють, що заборона не стосуватиметься дітей, які вже зареєстровані у соцмережах. Ті ж, хто захоче зареєструватися, після ухвалення закону, матимуть отримати на це згоду батьків. 

Як зазначили в уряді, вся відповідальність лягатиме на соцмережі, яким доведеться показати, що вони вживають розумних заходів для запобігання доступу дітей.

За словами Албанезе, на користувачів не накладатимуть штрафи за порушення. Відповідальність за виконання законів ляже на австралійського онлайн-регулятора – комісара з питань електронної безпеки.

У виданні додають, що закон набуде чинності через 12 місяців після його ухвалення і підлягатиме перегляду після впровадження.

  • Для користувачів молодше 18 років в Instagram з'являться підліткові акаунти, які матимуть високий ступінь захисту. 
Теги:
Новини
Суспільство
Технології
Австралія
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