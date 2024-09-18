В Instagram з'являться підліткові акаунти, які матимуть високий ступінь захисту

Про це повідомляє Meta.

Компанія автоматично створюватиме підліткові акаунти в Instagram, які матимуть вбудовані засоби захисту - обмеження користувачів, які можуть контактувати з підлітками, та контент, які вони бачитимуть. Дітям до 16 років потрібен буде дозвіл батьків, щоб змінити будь-яке з налаштувань.

"Ми розуміємо занепокоєння батьків, і саме тому переосмислюємо наші застосунки для підлітків, створюючи нові підліткові акаунти. Цей новий досвід покликаний підтримати батьків і надати їм упевненість, що їхні діти в безпеці завдяки належному захисту", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, серед нових налаштувань для підліткових акаунтів:

за замовчуванням акаунти будуть приватними;

повідомлення можна буде отримувати лише від користувачів, на яких підлітки підписані;

обмеження чутливого контенту;

фільтрування образливих слів у коментарях та приватних повідомленнях;

щоденні нагадування про вихід із соцмережі через годину користування;

режим сну з 22:00 до 07:00.

"Ми плануємо створити акаунти для підлітків протягом 60 днів у США, Великій Британії, Канаді та Австралії, а в Європейському Союзі почнемо створювати акаунти для підлітків пізніше цього року", - додали у Meta.