В Австрії російські телефонні шахраї виманюють гроші в українців, прикидаючись поліцейськими
З кінця вересня в Австрії зафіксували щонайменше 19 випадків, коли російські шахраї під виглядом поліцейських виманювали кошти у своїх жертв, переважно громадян України
Про це повідомляє поліція Австрії.
"З кінця вересня спостерігається новий спосіб шахрайства, коли російськомовні зловмисники, видаючи себе за нібито співробітників поліції, стверджують, що хочуть захистити статки", - йдеться у повідомленні.
Жертвами російськомовних шахраїв переважно ставали українці.
Зловмисники зв’язувалися з ними телефоном та через WhatsApp і представлялися "російським відділом федеральної поліції Австрії". Псевдо правоохоронці розповідали своїм співрозмовникам, що їхні активи під загрозою та пропонували спосіб "убезпечити" гроші.
"Як стверджували шахраї, для того, щоб убезпечити ці активи, в Австрійському національному банку (OeNB) створено збірний рахунок. Після переказу грошей на цей рахунок жертви отримували фальшивий лист-підтвердження від OeNB", - повідомили в кримінальній поліції.
При цьому зловмисники використовували підроблені посвідчення австрійської поліції, копії публічних оголошень про розшук Інтерполу та підроблені листи від OeNB.
Управління кримінальної поліції наголосило, що австрійська поліція ніколи не буде звертатися до громадян російською мовою, як і надсилати повідомлення через WhatsApp чи ж просити телефоном про переказ грошей.
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